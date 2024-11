Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Sergio Pimenta en séjour de travail à Brazzaville

Le vice-président Afrique de la Société financière internationale (IFC), Sergio Pimenta, séjourne depuis le 14 novembre dans la ville capitale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration étroite de ladite société avec le secteur public pour le soutien du développement du secteur privé en vue promouvoir une croissance économique inclusive et durable.

Pendant son séjour brazzavillois, Sergio Pimenta va s'entretenir avec quelques membres du gouvernement, notamment le Premier Ministre, Anatole Collinet Makosso; et la ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, sur des questions stratégiques, à savoir les investissements dans les infrastructures critiques ; le développement des secteurs prioritaires ; l'appui aux petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat féminin ainsi que le lancement de l'étude sur l'analyse stratégique du secteur privé congolais (CPSD).

S'agissant de l'étude CPSD, une mission de cadrage conjointe IFC-Banque mondiale pour l'analyse stratégique du secteur privé congolais débutera d'ici peu. L'étude fournira des recommandations concrètes pour améliorer l'environnement des affaires et attirer davantage d'investissements privés.

Pour rappel, l'IFC a récemment ouvert un bureau à Brazzaville. Cet acte illustre la volonté de se rapprocher des acteurs locaux, de mieux accompagner les initiatives de développement et de favoriser la création d'emplois.

Membre du Groupe de la Banque mondiale, l'IFC est la principale institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. L'institution financière utilise son capital, son expertise et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans plus de cent pays. En 2023, elle a engagé un montant record de 43,7 milliards de dollars pour soutenir des entreprises privées et des institutions financières dans les économies en développement.