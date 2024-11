Maroc: COP29 - Le pays et l'AIE renforcent leur coopération pour 2024-2026

Bakou — Le Maroc et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont signé, vendredi à Bakou, en marge de la COP29, un programme d'action pour la période 2024-2026, visant à renforcer la coopération entre les deux parties en matière de transition énergétique.

Signé lors d'une réunion bilatérale au Pavillon Maroc entre la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, et le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, ce programme a pour but de renforcer la collaboration entre les deux parties dans les domaines des statistiques et de la gestion des données énergétiques.

Ledit programme, qui marque une nouvelle étape dans le partenariat liant le Maroc et l'AIE, a aussi pour objectif de renforcer la coopération en matière de régulation des marchés de l'électricité et du gaz, de soutien aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, de transitions énergétiques régionales, de dialogue sur la sécurité énergétique, de résilience climatique et d'intégration des marchés du carbone, ainsi que d'appui technique et institutionnel.

Selon le ministère de la Transition énergétique, ce partenariat renouvelé témoigne de l'engagement du Maroc à promouvoir des politiques énergétiques durables et à renforcer sa coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique. Pionnier régional dans le développement des technologies énergétiques propres, le Maroc met en oeuvre une politique "ambitieuse" visant à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et à accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette signature, M. Birol a salué les efforts déployés par le Maroc en matière énergétique, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, jugeant que le Royaume, "un pays très important en Afrique du Nord", est "une source d'inspiration" pour les pays de la région et d'ailleurs.

"Je suis très heureux que le Maroc appartienne à la famille de l'AEI, et aujourd'hui nous avons signé ce programme d'action pour renforcer notre coopération dans divers volets du secteur énergétique", a-t-il déclaré.

Le Maroc, membre associé de l'AIE depuis 2016, poursuit ainsi sa transition vers une économie à bas carbone. La collaboration entre le Maroc et l'AIE, initiée en 2007, a déjà permis des avancées "significatives" dans les domaines de la politique énergétique, des statistiques et de la recherche et développement.

Le nouveau programme de travail soutiendra la mise en oeuvre de la stratégie énergétique nationale du Maroc, en fournissant une assistance technique sur les meilleures pratiques et technologies pour atteindre les objectifs énergétiques du Royaume.

La 29è session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (11-22 novembre) met essentiellement l'accent sur le financement climatique, eu égard au besoin de permettre à l'ensemble des pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les vies et les moyens de subsistance contre l'aggravation des effets du changement climatique, notamment pour les communautés vulnérables.