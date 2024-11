Ethiopie: Le pays accueillera la semaine prochaine la 13e Conférence internationale sur les légumineuses et les oléagineux

Addis Abeba — Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a annoncé qu'Addis Abeba accueillera la 13e Conférence internationale sur les légumineuses et les oléagineux du 19 au 20 novembre 2024.

La conférence est co-organisée par le ministère du commerce et l'association éthiopienne des exportateurs de légumineuses et d'oléagineux (EPOSEA). Au cours de sa conférence de presse d'aujourd'hui, la ministre d'état du Commerce et de l'Intégration régionale, Yasmin Wohabirebbi, a dévoilé qu'environ 25 pays devraient participer à la conférence qui se tiendra au musée historique Adwa Victory Memorial dans la capitale.

Selon elle, environ 430 exportateurs éthiopiens de légumineuses et d'oléagineux participent également à la conférence. La conférence devrait réunir les exportateurs éthiopiens et les acheteurs étrangers en vue de renforcer leur partenariat commercial, a-t-elle ajouté.

Les chercheurs présenteront leurs travaux de recherche menés sur le secteur et une foire commerciale sera également organisée dans le cadre de la conférence, ce qui créera une opportunité de promouvoir les produits éthiopiens à base de légumineuses et d'oléagineux.

Le directeur général de l'Association éthiopienne des exportateurs de légumineuses, d'oléagineux et d'épices, Edao Abdi, a pour sa part déclaré que la conférence créerait des opportunités pour les exportateurs éthiopiens car elle facilite les échanges de vues avec leurs homologues de divers pays en matière de valeur ajoutée et de technologie numérique, entre autres.

Selon lui, ce qui rend la conférence de cette année unique, c'est qu'elle se tiendra à la suite de la mise en oeuvre de la politique de réforme macroéconomique de l'Éthiopie qui a déjà porté ses fruits. Selon EPOSEA, 16 hommes d'affaires et experts hautement expérimentés du secteur prononceront un discours sur les tendances actuelles du commerce mondial du secteur.

Il s'agit du plus grand événement en Afrique de l'Est et subsaharienne où des acheteurs internationaux du monde entier, des associations internationales d'importateurs, des entreprises de la chaîne de valeur et des prestataires de services, des industries agroalimentaires et des négociants de producteurs de céréales, des fournisseurs d'engrais et de machines ainsi que des fournisseurs de produits agrochimiques se réuniront pour discuter du renforcement de leur partenariat.