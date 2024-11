Afrique de l'Est: Le pays a lancé le plus grand réseau solaire de l'état de Somali, marquant une étape majeure vers l'énergie durable

Addis Abeba — L'Éthiopie a fait un pas important vers des solutions énergétiques durables en lançant le plus grand réseau solaire à Bokolmayo, situé dans l'État régional Somali.

L'initiative révolutionnaire, soutenue par la Banque africaine de développement, est conçue pour répondre aux besoins énergétiques des communautés d'accueil des réfugiés, selon Refugees and Returnees Service.

Le réseau solaire devrait fournir de l'électricité à 25 000 ménages et institutions essentielles, notamment des écoles, des centres de santé et des installations communautaires, favorisant ainsi l'amélioration des conditions de vie et de la prestation de services.

En fournissant une énergie propre et fiable, le projet améliore non seulement la qualité de vie des communautés d'accueil, mais favorise également le développement durable dans la région. En transformant la vie des personnes dans les régions mal desservies et périphériques, cette initiative établit une référence en matière d'exploitation des énergies renouvelables pour relever les défis énergétiques dans les communautés d'accueil de réfugiés et autres communautés vulnérables.