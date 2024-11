Afrique: Gilbert Kabanda prône une approche intégrée pour la sécurité alimentaire du continent

Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique de la RDC, a plaidé pour une approche holistique et intégrée afin de transformer les systèmes à base de riz en Afrique et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique.

Il l'a fait savoir mercredi 13 novembre lors de la 33e session du Conseil des ministres d'Africa Rice à Antananarivo, à Madagascar.

Gilbert Kabanda Kurhenga estime que cette approche implique des collaborations multisectorielles, des politiques adaptées, des investissements ciblés et une sensibilisation accrue. Il est convaincu qu'en agissant de manière concertée, il est possible d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires et d'assurer une nutrition adéquate pour les populations africaines.

S'agissant de l'investissement dans la recherche et la technologie, Gilbert Kabanda a suggéré de développer des variétés de riz adaptées aux conditions climatiques changeantes telle que la sécheresse ou l'inondation.

Il faut, a-t-il ajouté, des technologies innovantes tel que l'irrigation goutte-à-goutte et les techniques de culture de conservation.

Pour atteindre ces objectifs, le représentant de la RDC a insisté notamment sur la nécessité d'améliorer les infrastructures rurales par la construction de routes, d'entrepôts et de systèmes de stockage qui facilitent l'accès aux marchés et minimisent les pertes après la récolte.

Prennent part à ces assises, des représentants du Bénin, de Madagascar pays hôte, la RDC, le Nigéria, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Liberia et le Sierra

Les travaux de la 33-ème session ordinaire du Conseil des Ministres d'Africa Rice qui ont débuté mercredi prennent fin ce vendredi à Antananarivo à Madagascar