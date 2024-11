Sénégal: Toutes les dispositions prises pour un scrutin 'libre, transparent et inclusif', assure Jean Baptiste Tine

Dakar — L'Etat a pris toutes les dispositions nécessaires pour la tenue d'un scrutin "libre, transparent et inclusif" dimanche sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, a assuré vendredi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Jean Baptiste Tine.

"Toutes les dispositions nécessaires ont été prises et continuent de l'être pour la tenue d'un scrutin libre, transparent et inclusif le dimanche aussi bien sur l'ensemble du territoire national qu'à l'étranger", a-t-il dit lundi au cours d'une rencontre avec des journalistes.

"A ce jour (vendredi), tout le matériel électoral et les documents électoraux ont été mis à la disposition des autorités administratives, diplomatiques et consulaires", a-t-il fait remarquer.

"Depuis le 21 octobre dernier, le matériel électoral, les bulletins de vote ainsi que les documents électoraux de l'étranger ont été conditionnés et mis à la disposition des prestataires retenus pour leur expédition auprès des représentations diplomatiques et consulaires", a souligné le général Tine.

"Tous les signaux augurent d'une bonne organisation matérielle pour aboutir à des élections avec zéro contestation", a insisté le ministre de l'Intérieur.

Evoquant le volet financier de cette opération électorale, M. Tine a fait savoir que "l'Etat a pu mobiliser le budget nécessaire pour le financement des élections malgré le nombre important des listes en compétition.

Au total 41 listes sont en compétition pour les élections législatives anticipées du 17 novembre.

"Ce nombre important est lié à la non application du filtre du parrainage pour les élections législatives anticipées conformément à la décision du Conseil constitutionnel", a rappelé Jean Baptiste Tine.

Le ministre de l'Intérieur est revenu sur les cartes d'électeur non encore retirées au niveau des commissions départementales de distribution. "Le stock à distribuer sur le territoire national s'élevait à 278.736 cartes au démarrage du processus électoral", a-t-il rappelé.

"A la date du 08 novembre 2024, 16.660 cartes ont été retirées, soit 5,9%. Le nombre de cartes restant à distribuer est estimé à 262.076, soit 94,02%", a renseigné le ministre de l'Intérieur.

Il a rappelé qu'une stratégie de communication et de sensibilisation a été déroulée à travers les médias pour inciter les Sénégalais à retirer leur carte d'électeurs avant le jour du scrutin.

Plus de 7,3 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Ils sont répartis dans 7 048 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote à travers le territoire national et à l'étranger.