Congo-Kinshasa: Ligue des champions féminine de la CAF - Le TP Mazembe en quête de qualification pour les demi-finales

La troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine de la CAF se déroule ce vendredi 15 novembre. Pour le compte du groupe A, le Football club féminin TP Mazembe doit impérativement remporter son match face aux Aigles de la Médina, du Sénégal, pour espérer atteindre la phase des demi-finales.

Après une défaite face à l'AS FAR du Maroc, les joueuses du TP Mazembe sont déterminées à se montrer plus efficaces et lucides face aux buts. La coach de l'équipe, Lamia Boumedhi, a souligné l'importance de cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match. « Même si l'équipe de Médina est à zéro point, nous n'allons pas la négliger. Le match s'annonce compliqué, nous allons courir derrière le résultat et le nombre de buts. Ce ne sera pas un match facile, » a-t-elle affirmé.

Elle a également exprimé son espoir de voir ses joueuses concrétiser leurs occasions. « Nous nous créons des occasions mais nous ratons beaucoup. Nous devons nous qualifier pour penser aux demi-finales. Pour gagner la coupe, il faut être prêtes à jouer contre n'importe quelle équipe, » a-t-elle ajouté, résolue à mener son équipe le plus loin possible dans la compétition.

Le coup d'envoi du match Aigles de la Médina - TP Mazembe est prévu à 18h00 (heure de Casablanca et Kinshasa) au Stade Larbi Zaouli de Casablanca. À 19h00, heure de Lubumbashi. En parallèle, à El Jadida, le club local de l'AS FAR, déjà qualifié pour les demi-finales, affrontera l'équipe sud-africaine de University of Western Cape.