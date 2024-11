Congo-Brazzaville: Employabilité - Le programme Stagi cible près de dix mille jeunes diplômés

Le gouvernement a lancé, le 14 novembre à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud) et l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo), le programme « Stagi » visant à faciliter l'accès d'environ dix mille jeunes au marché du travail.

Destiné aux jeunes diplômés sans emploi dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, le dispositif innovant est en lien étroit avec le Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national mis en oeuvre par le ministère en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. La première phase est lancée avec 300 jeunes qui vont être placés en stage dans les entreprises. Initiative d'appui à l'insertion socioprofessionnelle et à l'accès au stage pour les jeunes diplômés, ce programme est perçu comme une réponse aux défis liés à l'autonomisation de la jeunesse par l'emploi ; l'adéquation formation-emploi ; le faible esprit entrepreneurial ; la responsabilité civique et la promotion de la bonne gouvernance.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a salué l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre les conditions favorables pour la création des opportunités d'emploi pour la jeunesse congolaise. Dans cette dynamique, elle a réaffirmé l'engagement du Pnud et l'ensemble de ses partenaires à accompagner le Congo, le secteur privé et surtout les jeunes congolais en quête d'un emploi pour leur émancipation.

« Dénommé Stagi, le programme permet d'accompagner près de dix mille jeunes congolais dont 50% des jeunes filles à se positionner de manière gagnante sur le marché de l'emploi et aller négocier avec assurance leur premier contrat d'embauche. Ce programme nous permettra également de faciliter l'employabilité de la jeunesse congolaise en lui offrant des opportunités de stage, encadrée et suivie par des coaches et des mentors de classe mondiale », a déclaré Adama-Dian Barry.

Lançant officiellement le programme, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a rappelé qu'il s'inscrit dans le cadre de l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République. « Ce programme permettra aux jeunes de bénéficier des stages diversifiés en entreprise et dans les structures étatiques, pour l'acquisition des compétences pratiques et l'amélioration de leur employabilité, en vue de faciliter leur accès au marché du travail. Chaque stagiaire fera l'objet d'un coaching et d'un suivi personnalisé, tout au long de son stage, par un cabinet international, spécialiste en ressources humaines. Nous encourageons les jeunes diplômés, en quête de stage, âgés de 18 à 35 ans, à soumettre leur candidature à travers le lien d'inscription », a exhorté Hugues Ngouélondélé. Il a annoncé l'engagement des Chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire, ainsi que du Collectif des opérateurs économiques du Congo, à accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre de cette initiative.

Une phase pilote concluante

Dans la mise en oeuvre effective de ce projet, les entreprises mettront en ligne leurs différentes offres de stage afin de permettre au comité de sélection, composé des représentants de toutes les parties prenantes, d'identifier les profils correspondants aux offres disponibles. Ainsi, il est prévu la mise en place d'une plateforme numérique centrale des offres des services d'un stagiaire et d'une plateforme des compétences jeunes disponibles ; l'encadrement, le coaching et l'intermédiation entre les jeunes et le marché du stage.

Les inscriptions se dérouleront du 14 novembre au 14 décembre sur le site : https:/ / forms.gle/YWmebA1Gv4hDqXVS8, au même titre que la mobilisation des entreprises. La sélection se fera du 16 décembre 2024 au 16 janvier 2025 ; le mentorat du 23 janvier au 23 février 2025 ; le placement de stage et de coaching va se dérouler à partir du 3 mars 2025.

Notons que la phase pilote de Stagi a été lancée au sein de la Banque postale du Congo (BPC) en mai dernier, avec à la clé le placement de neuf jeunes stagiaires dans différents services de cette banque. « Au bout de trois mois, ces jeunes ont acquis des compétences nécessaires pour booster leur employabilité au point où trois des neuf ont pu avoir un contrat à la BPC et deux autres dans les institutions de la place. Ce résultat prouve à suffisance que les jeunes ont besoin d'être connectés aux opportunités pour faire valoir leur savoir-faire et se forger un avenir solide et durable », a rappelé la représentante résidente du Pnud.

Le lancement officiel de Stagi a été précédé par la présentation des grandes lignes du programme et sa spécificité par les cadres du ministère chargé de la Jeunesse, du Pnud et d'UniCongo.