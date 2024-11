Maroc: Mise en oeuvre de nouveaux services de transport routier au niveau du système informatisé 'Téléservices' (ministère)

Rabat — Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé l'activation, depuis le 11 novembre, du système informatisé "Téléservices" pour les nouveaux services de transport routier.

Ainsi, le système informatisé "Téléservices" a été activé pour les services relatifs au retrait de l'autorisation de circulation des véhicules de location de voitures sans chauffeurs, au renouvellement de la carte d'autorisation des véhicules de transport mixte et au retrait de la carte d'autorisation des véhicules de transport touristique, indique le ministère dans un communiqué.

Les nouveaux services désormais disponibles sur "Téléservices" concernent aussi le retrait de l'autorisation de circulation des véhicules de transport de personnel pour compte d'autrui et le retrait de l'autorisation de circulation des véhicules de transport scolaire pour compte d'autrui, explique la même source.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour développer l'administration électronique et poursuivre la digitalisation et l'amélioration de la qualité des services, et tient compte des doléances exprimées par les professionnels lors du processus de dialogue sectoriel initié par le ministère, notamment celles liées à la simplification et la digitalisation des procédures administratives, souligne-t-on.

Le ministère invite l'ensemble des entreprises opérant dans les secteurs précités et souhaitant bénéficier du système informatisé "Téléservices" à prendre contact avec ses services extérieurs afin d'obtenir toutes les informations et précisions nécessaires à ce sujet, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour bénéficier de ce système et la re-signature de la charte de ces services, téléchargeable via le site officiel du ministère "www.transport.gov.ma".