Afrique: Biennale de Dak'art off - Le cours de pinceau de Renato Biunno

Présent à la 15e édition de cet événement, il a célébré le 12 novembre dernier son expo collective avec la plasticienne tunisienne Ikram Ben Brahim.

Biennale de Dak'art off 2024. Renato Biunno sort la grande classe. Son exposition « Sur les rives du Sénégal » installée sur deux sites : au Carré culturel (Route de Ngor rond-point Bicis-Edk) à Dakar et à Fatik au Centre régional culturel, attire du beau monde. La création de l'artiste venu de Aix-en-Provence (France) est une aubaine pour les yeux ; du pain béni pour les amoureux de l'art plastique.

Renato était déjà au pays de la Téranga. Lors de son séjour dans le Nord du pays, il a participé à la croisière sur le fleuve Sénégal avec le « légendaire bateau Bou El Mogdad ». Renato dit avoir pris de nombreuses photos ; un reportage qui retrace des scènes de vie des pêcheurs sur des pirogues ; des marchands peuls au marché ; des blanchisseuses lavant du linge au bord de l'eau ; des enfants jouant dans le fleuve, des personnes se baignant à la rivière en discutant.

Quelle que soit la scène de vie, le dénominateur commun c'est que le fleuve apparaît toujours de près ou de loin. « Il est au coeur de la vie des villageois. Ces photos racontent des histoires de façon concrète et réelle. Mon objectif est de leur donner une dimension artistique contemporaine par le traitement de l'image au travers le Digital-painting », décrit-il.

Dans la démarche artistique, Renato Biunno explique que ces photos sont ainsi travaillées de façon numérique à l'aide de diverses applications de traitement de l'image « selon mes propres émotions, par des superpositions d'images (collages) ou avec l'ajout de couleurs leur donnant une atmosphère particulière : entre le réel et l'irréel, entre le rêve et la réalité, entre transparence et opacité. Ce sont des moments forts de création où l'image et l'artiste ne font qu'un ! Ces créations « digital painting » sont imprimées sur un support de toile, plexiglass ou forex et également retransmises par la projection de vidéos ». C'est 11 tableaux présentés sur toile, Pvc et grands voilages parce que c'est plus facile à transporter.

Les autres artistes invités à cette expo (7 novembre au 7 décembre prochain) sont : Baba Diedhiou - Laila Ben Halima, Chérif Thiam - Sika da Silveira, Ikram Ben Brahim - Pape Niang, Sanae Najih.