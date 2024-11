Cameroun: Cames 2024 - Le pays tient sa première femme professeur agrégée d'hepato-gastroenterologie

Winnie Tatiana Bekolo Nga, devient à 39 ans, la première femme camerounaise agrégée en hépato-gastroentérologie, après avoir été classée vice-major de sa sous-section au prestigieux concours d'agrégation du CAMES 2024.

Un exploit, salué par la famille, des collègues, étudiants, et des membres de la société camerounaise de gastroentérologie, venus l'accueillir le 13 novembre à l'aéroport International de Douala pour l'accueillir chaleureusement, elle qui revenait de Conakry, auréolée de succès.

Le parcours Winnie Tatiana Bekolo Nga est le fruit d'e plusieurs années de travail acharné et d'un rêve inspiré par sa mère, qui malheureusement n'a pu célébrer cette consécration. Animée par le désir de faire honneur à la mémoire de sa génitrice, le Pr. Bekolo a embrassé la médecine avec une détermination inébranlable.

Le concours du Cames qui s'est ouvert en octobre, comprend trois étapes rigoureuses. Les candidats sont évalués sur leurs parcours, leurs recherches et leurs compétences cliniques et pédagogiques. Ces épreuves sont particulièrement exigeantes. Elles demandent non seulement des connaissances mais aussi une grande maîtrise de soi et une humilité sans faille.

"C'est un stress à chaque épreuve, une remise en question constante et à la fin quand le jury nous dit qu'on est maître de conférence agrégé, c'est la consécration, c'est la reconnaissance de nos pairs, c'est la reconnaissance de nos maitres, c'est la reconnaissance du travail qu'on a fourni pendant 2 ans, c'est la reconnaissance du service qu'on fait pour le Cameroun et c'est un plaisir pour moi, mes résidents, pour mes étudiants, pour le Cameroun, parce que nous sommes allés défendre le vert-rouge-jaune avec l'étoile et nous revenons avec ce titre d'abord pour le Cameroun » confie le Professeur Bekolo Nga, émue.

"Ce concours n'est pas qu'une question d'intelligence. Il exige humilité et pédagogie, des valeurs que j'ai apprises tout au long de ces deux années d'efforts et de résilience." ajoute-t-elle.

Avec ce titre, le Pr. Bekolo Winnie ouvre une nouvelle voie pour les jeunes femmes scientifiques du Cameroun et fait rayonner les couleurs nationales bien au-delà des frontières. Un modèle de dévouement et de persévérance, elle incarne l'excellence camerounaise, prête à inspirer et guider la prochaine génération.

Présent à l'aéroport, le Pr. Bruno Bekolo Ebé, père de la nouvelle agrégée, n'a pu contenir sa fierté. Voir sa fille, le Pr. Bekolo Nga Winnie Tatiana, suivre ses pas dans l'enseignement universitaire et atteindre ce niveau d'excellence est pour lui une source de joie immense et profonde.