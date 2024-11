Maroc: Oujda - Un colloque international met l'accent sur le potentiel de l'ESS et son rôle dans le développement durable

Oujda — "L'économie sociale et solidaire (ESS)-innovation-territoires: Quelles combinaisons pour un développement inclusif et durable ?", est le thème d'un colloque international dont les travaux ont début, jeudi à Oujda, à l'initiative de l'Université Mohammed Premier (UMP) et de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG).

Organisé en partenariat avec divers acteurs académiques, institutionnels et territoriaux, ce colloque de deux jours vise à engager une réflexion sur les défis et les opportunités du secteur de l'économie sociale et solidaire, en plus de passer en revue des expériences réussies dans certains pays africains et méditerranéens.

Les intervenants à l'ouverture de cette rencontre ont souligné le rôle fondamental joué par l'ESS dans la réalisation du développement durable et le renforcement de la justice sociale et ce, en réconciliant les principes d'équité et de justice sociale avec le développement économique et la préservation de l'environnement.

Ils ont souligné que l'économie sociale et solidaire constitue une alternative appropriée au modèle traditionnel axé sur le profit, d'autant plus qu'elle accorde une attention particulière à la création de la valeur sociale et au soutien des catégories les plus vulnérables.

Le président par intérim de l'Université Mohammed Premier (UMP-Oujda), Yassine Zaghloul, a fait remarquer que ce colloque est une occasion idoine pour échanger des idées innovantes sur l'ESS, que ce soit au Maroc ou au niveau international, ajoutant qu'aujourd'hui, ce domaine est considéré comme un outil essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, d'inclusion sociale et de justice économique.

M. Zaghloul a relevé, dans ce sens, que le Maroc a pris des initiatives courageuses pour lutter contre l'exclusion, améliorer les conditions de vie des citoyens et promouvoir l'économie sociale et solidaire en raison de sa capacité à apporter des solutions concrètes à même de renforcer l'inclusion sociale et la durabilité.

Il a ajouté que l'UMP s'attèle à développer des projets de collaboration pour encourager la recherche dans ce domaine, soutenir l'autonomisation des femmes et renforcer l'insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail, en s'appuyant sur la vision stratégique de cette université qui place l'innovation, la responsabilité sociale, et le développement durable au centre de ses préoccupations.

Pour sa part, la vice-présidente du Conseil régional de l'Oriental, Khadija Douiri, a indiqué que l'organisation de ce colloque intervient à un moment où il existe un besoin croissant de renforcer l'ESS comme l'une des solutions durables pour le développement, poursuivant que cette économie n'est pas seulement un moyen pour la réalisation du développement, mais un mécanisme efficace pour renforcer la solidarité sociale et améliorer les conditions de vie des catégories vulnérables.

Elle a noté que le Conseil régional accorde un grand intérêt au développement de projets innovants, ce qui incarne son implication dans le dynamisme de l'économie sociale et solidaire, de même qu'il s'est engagé depuis plusieurs années à soutenir les coopératives et à lancer des projets qui contribuent à la création d'opportunités d'emploi, considérant que cette économie vitale est un choix stratégique pour le développement régional.

Quant au directeur du colloque, Adil Rachidi, il a déclaré que le nouveau modèle de développement a fait de l'économie sociale et solidaire un pilier essentiel de l'économie nationale, estimant que sa mise en oeuvre de manière participative et collective nécessite des approches innovantes et des modèles économiques basés sur la recherche scientifique.

Lors de ce colloque, qui réunit des académiciens de différentes disciplines et des acteurs institutionnels, de la société civile et du secteur privé, ainsi que des spécialistes de l'ESS, du Maroc et de l'étranger (France, Espagne, Congo Brazzaville et Belgique), plusieurs axes seront développés par les participants, dont «L'Etat des lieux des organisations de l'ESS au niveau national et dans les régions (notamment la région de l'Oriental)», «L'Ecosystème (national et régional) de l'ESS : financement, appui, accompagnement et commercialisation», «L'ESS et les défis du management» et «L'ESS et les modèles économiques innovants».

Les interventions porteront aussi sur «Le potentiel inclusif de l'ESS, notamment sa réelle contribution à l'autonomisation socio-économique des femmes», «L'ancrage territorial de l'ESS», «La médecine communautaire comme un nouveau champ d'action de l'ESS» et «L'ESS et la digitalisation».