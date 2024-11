Maroc: Tanger - Rencontre sur les nouveaux mécanismes de financements publics et privés pour booster l'investissement

Tanger — Une rencontre sous le thème "Les nouveaux mécanismes de financements publics et privés pour booster l'investissement" a été organisée, jeudi à Tanger, à l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CGEM-TTA).

Cette rencontre, organisée par la Commission fiscale, sociale et d'accompagnement de l'entreprise de la CGEM-TTA, en partenariat avec Tamwilcom et le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, a été l'occasion pour les participants de débattre des nouveaux mécanismes d'appui à l'investissement, levier essentiel pour la croissance des PME-PMI.

S'exprimant à cette occasion, le président de la CGEM-TTA, Adil Rais, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la CGEM en vue d'apporter des informations aux entreprises, et servir de relais entre les institutions et les opérateurs économiques.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'importance de la thématique du financement pour les entreprises, pour l'emploi et pour l'avenir économique en général, notant que l'objectif principal de la rencontre est que les opérateurs économiques puissent repartir avec une idée claire des moyens de financement et de garanties auxquels ils ont accès à travers Tamwilcom et le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement.

Pour sa part, Khalid Zerouali, directeur réseau à Tamwilcom, a noté que cette rencontre est l'occasion de présenter l'offre-produit de l'institution axée sur les TPME, qui couvre une large étendue des besoins des entreprises, notamment en termes d'investissement, d'exploitation et d'innovation.

Sa présentation a, dans ce sens, été axée sur les offres de Tamwilcom, avec un focus sur les nouveaux produits, dont l'offre de garantie "Damane Tasdir" dédiée aux entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de services, soumissionnaire ou titulaire, directement ou à travers ses filiales, de marchés de travaux, de fournitures ou de services à l'étranger.

Cette offre cible l'ensemble des secteurs d'activité à l'exclusion de la promotion immobilière et la pêche hauturière, pour des besoins de financement liés au cycle d'exploitation, et couvre tout type de cautionnement octroyé par une banque marocaine au titre des marchés à l'étranger et dont le montant est supérieur à 1 MDH, avec une quotité allant jusqu'à 70% du crédit en principal.

Parmi les nouveaux produits de Tamwilcom figurent également les produits de cofinancement "Ilayki Invest", spécifiquement conçu pour les entreprises marocaines où les femmes détiennent une majorité des parts du capital ou occupent des postes de direction, et qui offre un financement conjoint avec les banques avec une part allant jusqu'à 40% du coût du projet, ainsi que "MDM Tamwil", destiné aux Marocains Résidant à l'Étranger (MRE) et offrant un financement complémentaire au crédit bancaire avec une part allant de 1 à 5 millions de dirhams.

Quant à Younes Benabdesselam, manager au Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, il a présenté les modes d'intervention du fonds, à savoir les investissements directs à travers la prise de participation dans le capital de société de projets d'infrastructure ou de projets stratégiques, les investissements indirects à travers la prise de participation dans le capital de fonds thématiques et sectoriels, et la dette subordonnée, via la mise en place d'instruments de financement en dette ou quasi-equity, dont "CapAccess" et "Cap Hospitality".

Il s'est, dans ce sens, arrêté sur "CapAccess", un produit de dette subordonnée à destination des entreprises marocaines dont l'objet est de financer, conjointement avec un crédit bancaire, les projets d'investissements des entreprises, dans un but d'inclusion financière.

"CapAccess" vient ainsi offrir une nouvelle source de financement jumelée à la dette bancaire, suivant un ratio de 2/3 de crédit senior bancaire et de 1/3 de crédit subordonné "CapAccess", a-t-il expliqué, notant que le produit est assorti de conditions avantageuses à travers des modalités souples de mise en place, une tarification compétitive, une période de grâce et une durée allongées.

Il a également présenté le mécanisme "CapHospitality", proposé à l'ensemble des établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) qui n'ont pas effectué de rénovation sur les 5 dernières années, et à travers lequel l'État rembourse l'intégralité des intérêts normaux, au profit des EHTC ayant un projet de mise à niveau et/ou d'extension de capacité.

Cette rencontre a aussi été marquée par une session de questions/réponses, durant laquelle les responsables des institutions présentes ont répondu aux interrogations des chefs d'entreprises et cadres financiers ayant pris part à l'événement.