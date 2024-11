Tunisie: Line-up des JTC 2024 - Deux spectacles tunisiens dans la course aux Tanits, le théâtre syrien à l'honneur

Tunis — Deux spectacles tunisiens figurent parmi 12 arabes et africains dans la course aux Tanits de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage ayant pour slogan "Le théâtre de toutes les résistances... l'art de la vie".

Le line-up complet des JTC, prévues du 23 au 30 novembre 2024, à Tunis, a été dévoilé, vendredi, lors d'une conférence de presse organisée à la Cité de la culture. Le festival des JTC 2024 présente une sélection de 125 spectacles issus de 32 pays arabes, africains et d'ailleurs.

Le théâtre syrien sera à l'honneur et ce en guise de reconnaissance à sa grande contribution dans le développement du théâtre arabe. Le grand acteur et réalisateur syrien Duraid Lahham et son compatriote l'acteur Mamdouh Al Atrash seront notamment à l'honneur.

La cause palestinienne et la guerre contre le Liban seront au coeur de cette édition 2024 présidée par l'homme de théâtre Mohamed Mounir Argui.

La cérémonie d'ouverture aura lieu à 19h - au Théâtre de la ville de Tunis.

Un spectacle chinois, « Star Returning » mis en scène par Lemi Ponifasio est à l'ouverture. Il sera présenté à la cérémonie officielle prévue au Théâtre de l'Opéra -Cité de la Culture.

Ce spectacle fera sa première mondiale aux JTC, après avoir été présenté, le 8 novembre courant, en avant-première chinoise dans la ville de Xichang (Province de Sichuan). Cette oeuvre profonde et visionnaire de l'artiste de théâtre polynésien Lemi Ponifasio, a été créée en collaboration avec le peuple Yi de la région de Daliangshan en Chine.

∎Sélection officielle

« Danse Céleste » de Taher Aissa Ben Arbi et « Toxic paradise » de Sadok Trabelsi figurent parmi 12 spectacles dans la compétition officielle, exclusivement destinée aux structures théâtrales professionnelles, arabes et africaines dont la Tunisie.

Les oeuvres en compétition représentent 11 pays : Tunisie (2), Palestine, Liban, Irak, Bénin, Sénégal, Egypte, Qatar, Jordanie, Maroc, Emirats Arabes Unis.

Ecrit et mis en scène par Taher Aissa Ben Arbi, Danse Céleste est produit par le Théâtre National Tunisien, en partenariat avec le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef et le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Zaghouan.

Toxic paradise est une production du Théâtre de l'opéra de Tunis, qui est mise en scène par Sadok Trabelsi d'après un texte d'Ilyes Rabhi et Sadok Trabelsi.

Le jury de la compétition officielle, présidé par l'auteur, poète et critique tunisien Mohamed El Ouni, réunit cinq membres, à savoir le griot, dramaturge et comédien burkinabé Hassan Kassi Kouyaté, le dramaturge et académicien irakien Khazaal Al Mejidi, la comédienne et autrice palestinienne Raeda Taha, la comédienne syrienne Hala Omrane et un universitaire tunisien, Yacine Ouni, en tant que rapporteur.

D'autres spectacles ont été retenus dans les sections non compétitives : spectacles tunisiens (23), Monde arabe et d'Afrique (12), Expressions théâtrales de l'immigration (2), Théâtre du monde (14) et spectacles tunisiens pour enfants (10) en plus de 15 spectacles consacrées au théâtre d'intégration sociale (4) et au théâtre de la liberté (11).

La section «Le théâtre du monde » est dédiée aux spectacles de théâtre et aux performances artistiques professionnelles non arabes et africaines. Celle des Expressions théâtrales de l'immigration est ouverte aux oeuvres des dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora.

∎Consécrations et hommages

En ce qui Consécrations, le grand acteur et réalisateur syrien Duraid Lahham sera à l'honneur avec les Tunisiens Lamine Nahdi, Issa Harath et Béchir kahwaji.

Dans la section Hommages figurent le Syrien Mamdouh Al Atrash, le Saoudien Sami Al Jamaan et les Tunisiens Amel Baccouche, Wajiha Jendoubi, Mokdad Salhi, Yahya Al Faydi, Fatma Bahri, Mounir Ben Youssef, Ouyoun Al Kalam (Amal Hamrouni et Khemaies Bahri).

Un hommage posthume sera également rendu à Abdelmajid Jemâa, Mourad Karrout, Saadi Zidani, Abdelhak Khamir, Abdel Aziz BelGaied Hassine, Mahjouba Ben Saad et Mohamed Mourali.

Le théâtre syrien sera à l'honneur à travers notamment une rencontre avec Mohamed El Mediouni.

Organisé sous l'égide du ministère des affaires culturelles, le festival des Journées Théâtrales de Carthage est un rendez-vous annuel d'envergure arabe et africaine, ouvert sur le théâtre dans le reste du monde.

Voici la liste des oeuvres dans la compétition des JTC 2024 avec mention du nom du spectacle, du metteur en scène et du pays :

□Spectacle d'ouverture :

« Star Returning », Lemi Ponifasio (Chine)

●Compétition Officielle

« Danse Céleste », Taher Aissa Ben Arbi (Tunisie)

« Toxic paradise », Sadok Trabelsi (Tunisie)

« L'amoureux », Nabil Azer (Palestine)

« Tnein Bel Lel », Samer Hanna (Liban)

« La maison d'Abu Abdallah », Anas Abdessamad (Irak)

« Zone franc(h)e », Migan Bardol (Bénin)

« Médecin après la mort », Ibrahima SARR (Sénégal)

« Fin de partie », Saïd Kabil (Egypte)

« Entre deux coeurs », Mohammed Youssef al-Mulla (Qatar)

« A ceux qui gravissent les montagnes », Abdelssalam Qabilat (Jordanie)

« La victoria », Ahmed Amine Sahel (Maroc)

« Comment nous pardonner ? », Mohamed Al- Amri (Emirats Arabes Unis)

Faty