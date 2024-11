Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 novembre 2024

Sénégal : ETTU JAMM lance un appel à la paix pour des législatives transparentes et apaisées

Dans le cadre de son programme d’activités en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité ETTU JAMM a organisé, ce jeudi 14 novembre 2024, une conférence de presse dans le but de sensibiliser les citoyens pour une bonne tenue des législatives. L'événement s'est tenu sous la coordination de l'ONG Femmes Africa Solidarité (FAS), basée à Dakar, la capitale sénégalaise.

Dirigée par la présidente Mme Penda Seck Diouf, accompagnée de ses membres, notamment Mme Marième Diop Dieye, Mme Hélène Rama Niang et Mme Seynabou Mbaye, la conférence a débuté par un rappel du contexte politique actuel du pays. (Source allAfrica)

Appréhendés à Lubumbashi, trois présumés complices de l'AFC de Corneille Nangaa présentés à la presse en RDC

Les services des renseignements militaires ont procédé, ce vendredi 15 novembre 2024, à la présentation de trois présumés complices, dont une femme, du groupe rebelle AFC -Alliance Fleuve Congo- de Corneille Nangaa, appréhendés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga.

Cette présentation devant la presse de ces trois individus, aux arrêts depuis le 09 novembre dernier, exprime l'engagement des services des renseignements, qui, à travers ce coup de filet, affirment poursuivre leur lutte acharnée contre les ennemis de la République. (Source mediacongo)

Côte d’Ivoire/Sia 2024 : Un retour gagnant de l’événement

En plus du Groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics (Gibtp), promoteur du Salon des infrastructures d’Abidjan (Sia), dont la 4e édition s’est tenue du 12 au 14 novembre 2024, les 1900 visiteurs et la cinquantaine d’exposants repartent satisfaits. Les témoignages recueillis par les nombreux médias lors de la cérémonie de clôture le 14 novembre 2024 vont tous dans ce sens. Le salon enregistre un plein succès après six ans d'absence.

Le président du Gibtp, Lamine Koné, a salué la forte mobilisation des acteurs des Btp et des visiteurs. Il a également exprimé sa gratitude aux experts qui ont animé le forum économique et les cinq panels qui ont meublé l’évènement. (Source fratmat)

Gabon : La gestion et la clé de répartition des 28 milliards du référendum soulèvent déjà une question

A quelques jours du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, des interrogations persistantes planent sur la gestion des 28 milliards de FCFA alloués à l’organisation de cet événement. Ce budget colossal, censé garantir une consultation populaire exemplaire, suscite des suspicions de mauvaise gestion et de favoritisme, mettant en cause la crédibilité des autorités de transition. Parmi les allégations, des montants comme 200 millions de FCFA auraient été alloués à certains acteurs de la société civile, prétendument pour garantir un soutien au « Oui » et assurer un score écrasant en faveur du projet constitutionnel. ‘Source Gabon Media Time)

11 détenus politiques au Mali : Veto de la Cour d’appel

Mardi dernier, les 11 détenus politiques ont comparu devant la Cour d’appel de Bamako dans l’optique d’obtenir une mise en liberté provisoire. Mais le juge en charge du dossier à la Cour d’appel de Bamako a rejeté toute idée de mise en liberté provisoire.

Cela fait six mois que ces dirigeants politiques ont été arrêtés au cours d’une réunion dans le domicile de l’un d’eux et placés sous mandat de dépôt par le parquet général du Tribunal de la Commune V du district de Bamako pour “atteinte à l’ordre public” et “opposition à l’exercice de l’autorité légitime”. (Source maliweb)

Madagascar/LFI 2025 : Une prévision de taux de croissance de 5%

Malgré les conjonctures internationale et nationale pas forcément favorables, l’État malgache affiche une détermination à relever le défi de la relance économique. La loi finale 2025 projette un taux de croissance de 5% et se caractérise notamment par la poursuite d’ambitieux projets énergétiques et agricoles.

Les enjeux environnementaux et financiers pressants, induits par les effets du changement climatique et les tensions géopolitiques internationales, imposent l’adoption de politiques innovantes et durables », indique l’exposé des motifs du projet de loi de finances initiale 2025. (Source MidiMadagasikara)

Le Tchad soutient ses forces armées : 1000 gilets de sauvetage offerts pour la lutte contre Boko Haram

Dans un élan de solidarité envers les forces armées tchadiennes engagées dans la lutte contre Boko Haram dans la région du Lac, la ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a remis 1000 gilets de sauvetage à l'état-major des armées.

Ce geste symbolique, effectué ce vendredi 16 novembre 2024, témoigne de la mobilisation de tous les acteurs de la nation tchadienne face à la menace terroriste. En effet, les opérations militaires contre Boko Haram se déroulent souvent dans des zones marécageuses et lacustres, rendant l'utilisation de gilets de sauvetage indispensable pour assurer la sécurité des soldats. (Source Alwihdainfo)

Banque : Plus de 13 000 rachats d’actions de Crédit du Maroc

L’offre de vente d’actions de Crédit du Maroc reflète l’intérêt des investisseurs particuliers pour le secteur bancaire, pilier du développement économique marocain et africain. L’offre publique de vente de 11,3 % du capital de Crédit du Maroc, réalisée par Holmarcom Finance Company du 28 octobre au 1er novembre 2024, a attiré plus de 13 000 souscripteurs, a annoncé le groupe Holmarcom dans un communiqué.

Cotée à la Bourse de Casablanca sous le symbole « CDM », l’action Crédit du Maroc affichait un cours de 96,90 € (1.020 dirhams) le 12 novembre 2024. Attijari Global Research a recommandé la souscription à cette OPV, valorisant l’action à 104,51 € (1.100 dirhams), avec un potentiel de hausse de 30 % par rapport au prix proposé de 80,75 € (850 dirhams). (Source apanews)

Togo : Le Front « Touche Pas à Ma Constitution » enregistre un nouveau membre de taille

L’organisation de la diaspora togolaise « POUR Le Togo » (Personnalités et Organisations Unies pour le retour à la République au Togo) a officiellement annoncé son adhésion au Front « Touche Pas à Ma Constitution ». Cette décision marque un tournant stratégique dans son combat pour la défense de la République et la restauration de la dignité des citoyens togolais.

Dans un communiqué signé par son porte-parole, Pierre S. Adjété, l’organisation a exprimé sa satisfaction de collaborer avec cette coalition, qui s’oppose à toute tentative de modification unilatérale ou arbitraire de la Constitution togolaise. « Nous sommes heureux à POUR Le Togo de participer à cet aspect du combat pour la dignité des Togolaises et des Togolais à vos côtés », peut-on lire dans le texte. (Source Togoactualité)

L’embargo sur le diamant centrafricain totalement levé

Après plus de 11 ans de sanction, le Processus de Kimberley a levé totalement, ce 15 novembre à Dubaï, l’embargo sur le diamant centrafricain. Cette sanction sur les exportations de diamants en provenance de la RCA est une mesure visant à stopper les réseaux criminels, les groupes armés voire mercenaires qui cherchent à générer et blanchir des fonds illicites à travers l’exploitation et l’exportation du diamant centrafricain. (Sourceradiondekeluka)