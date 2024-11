Tunisie: Des délégués tunisiens participent au dialogue approfondi du British Council sur l'éducation transnationale

Des délégués tunisiens ont récemment participé à l'événement Deep Dialogue sur l'éducation transnationale (TNE), organisé par le British Council et tenu du 12 au 14 novembre à Manchester, au Royaume-Uni.

Cet événement a rassemblé des acteurs majeurs de l'enseignement supérieur du monde entier, offrant une plateforme pour des discussions approfondies sur les tendances, les réglementations et les défis façonnant le TNE.

Malek Kochlef, Directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie, et Sana Fenina, Directrice adjointe à la Direction générale de la rénovation universitaire au sein du même ministère, ont représenté la Tunisie lors de ce dialogue.

En effet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a franchi une étape importante pour renforcer ses liens éducatifs avec le Royaume-Uni. La participation du Directeur général de la coopération internationale et de la Directrice adjointe de la rénovation universitaire a souligné l'engagement de la Tunisie à promouvoir la collaboration et à multiplier les opportunités de partenariats universitaires, en mettant l'accent sur le développement de programmes académiques conjoints. Cette initiative vise à créer un environnement collaboratif et dynamique dans l'enseignement supérieur, connectant les institutions tunisiennes et britanniques pour enrichir les expériences académiques des étudiants et des universités.

Les Deep Dialogues sont des événements ciblés qui favorisent des échanges internationaux significatifs sur des thèmes importants de l'enseignement supérieur. L'édition de novembre a abordé des questions clés sur l'évolution du paysage TNE, notamment l'impact des tendances mondiales de l'enseignement supérieur sur l'offre TNE, et le rôle des cadres réglementaires dans le soutien de partenariats TNE efficaces et équitables.

Les participants ont également examiné les normes de qualité dans ces partenariats, en tenant compte des différences régionales, et ont exploré la création de systèmes de données solides pour soutenir un TNE durable grâce à des interventions politiques éclairées. Ces discussions ont mis en lumière les complexités du TNE et les opportunités d'améliorations guidées par des politiques répondant aux besoins éducatifs locaux et mondiaux.

Susanna Carmody, Directrice régionale de l'éducation pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a souligné l'importance de ce dialogue :

« Le Deep Dialogue a offert une plateforme inestimable permettant à nos délégués de toute la région de partager leurs expériences et idées diverses, tout en apprenant de leurs homologues à l'échelle mondiale. J'espère que les liens et les perspectives qu'ils ont développés ici les aideront à façonner positivement l'avenir de la contribution du TNE au sein de leurs systèmes d'enseignement supérieur pour répondre aux exigences locales et globales. »

L'événement comprenait également des expériences pratiques dans des universités britanniques. Pendant trois jours, les participants ont pris part à des sessions portant sur les pratiques réglementaires, l'importance d'assurer une expérience de qualité aux étudiants dans les programmes TNE, et l'impact des politiques publiques sur la structuration et le développement des partenariats TNE.