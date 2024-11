Sénégal: Le général Tine invite les acteurs à la 'retenue' pour éviter de 'ternir l'image' de la démocratie sénégalaise

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a lancé un nouvel appel à la "paix et à la retenue" à tous les acteurs du processus électoral pour le reste de la campagne électorale et le jour du scrutin afin d'éviter de "ternir l'image de la démocratie sénégalaise".

"Pour le reste de la campagne et pour toujours, je voudrais, lancer un appel à tous les acteurs afin qu'ensemble, nous fassions preuve de retenue et d'esprit de paix et de concertation, pour éviter de ternir l'image de notre démocratie", a-t-il dit au cours d'une rencontre avec des journalistes.

Plus de 7,3 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Ils sont répartis dans 7 048 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote à travers le territoire national et à l'étranger.

Evoquant les récents incidents notés durant la campagne électorale le ministre de l'Intérieur estime que "la violence n'a pas sa place dans le jeu électoral qui doit être une fête".

Le général Tine dit condamner "ces incidents qui sont regrettables et qui ne reflètent pas le niveau de maturité de nos populations et de notre démocratie".

"La violence n'a pas sa place dans le jeu électoral où les acteurs ne devraient rivaliser qu'à travers des idées et des programmes politiques pour mieux servir leurs concitoyens", a poursuivi M. Tine.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique considère que ce n'est pas "faute d'avoir pris les dispositions idoines" que ces incidents se sont produits durant cette campagne électorale.

Il a rappelé avoir signé un arrêté interdisant le port d'armes de toutes catégories et de matières explosives durant la période du 17 octobre au 17 décembre 2024.

"Après tout ce que le Sénégal a engrangé comme avancées en matière de démocratie et de conduite du processus électoral, il était difficilement imaginable, avant ces incidents, de devoir procéder à la fouille des caravanes des listes de candidats", a-t-il avancé.

Les contrôles effectués dans les cortèges des formations politiques ont permis de découvrir "malheureusement tout un arsenal destiné visiblement à commettre des actes de violence".

"C'est ainsi que les forces de défense et de sécurité ont neutralisé plus de 70 individus soupçonnés d'avoir enfreint la loi et les enquêtes sont en cours avant leur présentation éventuelle à l'autorité judiciaire qui décidera de leur sort", a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Jean Baptiste Tine dit compter sur "la collaboration de tous nos régulateurs sociaux, chefs religieux et coutumiers, société civile, organisations de jeunes, de femmes, mais également les acteurs de la presse pour relayer cet appel à l'apaisement du jeu électoral".