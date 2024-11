Tunisie: Agence foncière industrielle - L'objectif, devenir un modèle de digitalisation pour le secteur public

«Depuis sa fondation en 1973, l'AFI s'est toujours imposée comme un acteur clé dans le soutien de l'implantation des projets industriels à travers la création et l'aménagement de zones industrielles modernes. Ces zones sont dotées de toutes les commodités nécessaires pour accueillir des investisseurs tunisiens et étrangers», c'est ce qu'a affirmé Kaïs Mejri, président-directeur général de l'Agence foncière industrielle.

Dans le cadre de la promotion des activités de l'Agence foncière industrielle (AFI) et en vue de transmettre les compétences et connaissances nécessaires aux journalistes pour comprendre et couvrir les événements dans les zones industrielles de manière complète et spécialisée, l'AFI a organisé, récemment, une session de formation sur l'aménagement des zones industrielles dans le gouvernorat de Gabès.

Cette formation a été une occasion pour les participants de se familiariser avec les différentes étapes de l'aménagement des zones industrielles. Elle a également mis en lumière le cadre juridique régissant ces zones, la stratégie future, ainsi que le rôle de l'agence dans le de développement durable. Cette initiative nous a permis de rencontrer Kaïs Mejri, président-directeur général pour nous parler de son rôle et de ses objectifs.

Pour une installation rapide et efficace des projets

«L'AFI continue de jouer un rôle central dans l'industrialisation de la Tunisie depuis sa fondation en 1973. L'AFI s'est toujours imposée comme un acteur clé dans le soutien de l'implantation des projets industriels à travers la création et l'aménagement de zones industrielles modernes, dotées de toutes les commodités nécessaires pour accueillir des investisseurs tunisiens et étrangers», s'est félicité Mejri.

Et de poursuivre : «Notre mission est de développer des infrastructures de qualité, prêtes à accueillir divers projets industriels, et de favoriser l'implantation d'entreprises en Tunisie ».

D'après le responsable, avec la mise en place de 115 zones industrielles couvrant une superficie totale de plus de 3.000 ha, l'AFI répond aux exigences des investisseurs en leur proposant des terrains aménagés et équipés en électricité, eau, connectivité, gaz et autres services essentiels, afin d'assurer une installation rapide et efficace de leurs projets.

Mejri a expliqué que l'Agence ne se limite pas à l'aménagement des zones industrielles ; elle joue également un rôle moteur dans la promotion de secteurs stratégiques pour l'économie tunisienne. «En facilitant l'accès à des terrains pour les entreprises des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de la pharmacie et de l'agroalimentaire, elle contribue activement à diversifier le tissu industriel national et à renforcer la compétitivité du pays. Cette diversification sectorielle permet à la Tunisie de se positionner comme un hub industriel majeur dans la région nord-africaine, attirant ainsi un nombre croissant d'investissements».

La création de la Société foncière internationale de Tunisie

Et de poursuivre : «Pour les compagnies de renommée nationale et internationale, notre Agence offre des terrains à des prix compétitifs, entièrement équipés pour le bon fonctionnement des activités industrielles. En combinant qualité d'infrastructure et attractivité financière, cette politique permet à la Tunisie de se distinguer comme une destination de choix pour les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Cette attractivité est renforcée par une gestion proactive de l'AFI, qui met un point d'honneur à accompagner les investisseurs tout au long de leurs démarches d'installation et de développement».

En outre, Mejri nous a fait savoir que l'AFI projette de s'ouvrir davantage aux marchés extérieurs par la création de la Société foncière internationale de Tunisie. Cette initiative vise à supporter les structures de soutien aux exportations, renforcer la compétitivité des exportateurs tunisiens, et encourager la diffusion de l'innovation. Ce nouveau levier traduit la volonté de l'AFI de positionner l'industrie tunisienne sur le plan international, contribuant ainsi au rayonnement économique du pays.

«Dans le cadre de son engagement pour l'innovation, nous sommes engagés dans une transformation numérique ambitieuse, destinée à moderniser nos services et à optimiser l'expérience de nos clients», a développé Kaïs Mejri.

Il a noté que l'agence a initié plusieurs projets digitaux pour améliorer la gestion de ses zones industrielles et renforcer l'efficacité de ses interactions avec les investisseurs. Parmi les axes stratégiques de cette transformation figurent l'utilisation des technologies de l'information géographique pour une meilleure planification territoriale, ainsi que le développement de plateformes digitales permettant de simplifier les démarches administratives pour les entreprises.

Un autre projet phare de cette transformation, d'après le premier responsable de l'Agence, «la mise en place d'un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, destiné à orienter les investisseurs dans leur recherche d'opportunités, à fournir des informations sur les services de l'AFI et à répondre à leurs interrogations sur les cadres juridiques et les incitations à l'investissement». Selon lui, cette innovation vise à renforcer la transparence et l'accessibilité des informations, facilitant ainsi la prise de décision pour les investisseurs potentiels.

Développer des solutions digitales novatrices

Par ces initiatives, l'AFI aspire à devenir un modèle de digitalisation dans le secteur public en Tunisie, illustrant comment la transformation numérique peut améliorer la compétitivité et l'attractivité d'une institution publique.

En modernisant ses outils et en développant des solutions digitales novatrices, l'agence se positionne à l'avant-garde du secteur public tunisien, avec l'ambition de répondre aux besoins croissants des investisseurs en quête de rapidité et de transparence.

En somme, l'Agence foncière industrielle s'impose, non seulement comme un moteur de l'industrialisation en Tunisie, mais aussi comme un acteur visionnaire, prêt à relever les défis de la transformation numérique pour mieux servir l'industrie et renforcer la place de la Tunisie dans l'économie mondiale.