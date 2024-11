Tunisie: Budget du ministère de l'Intérieur - Doter les unités sécuritaires des équipements adéquats

La lutte contre la délinquance, les actes de vandalisme, le vol, les braquages, le trafic de drogue, le faux-monnayage, la spéculation et divers autres crimes font l'objet de campagnes bien ciblées selon des plans de déploiement minutieusement élaborés, révèle le ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'examen du budget de son département, lundi 11 novembre.

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a indiqué dans ce cadre que son département a programmé l'acquisition de 300 systèmes de vidéosurveillance qui seront installés à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de police. Cette mesure vise à renforcer l'application de la loi tout en respectant pleinement les droits des agents et des citoyens. Il a rappelé que 290 systèmes de vidéosurveillance avaient été déjà installés dans un premier temps et 350 systèmes dans un second temps.

Plusieurs véhicules et agents de la police de secours et de celle de la circulation seront également équipés de systèmes de vidéosurveillance dans le cadre des missions de patrouilles pédestres et mobiles. En outre, le ministère prévoit d'acquérir 200 caméras pour les véhicules et 600 pour les agents.

Ces dispositifs visent à garantir la transparence nécessaire aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les citoyens, pendant et après les interventions.

À cet effet, et dans le cadre du projet de budget 2025, environ 11MD seront alloués aux opérations de maintenance et rénovation des locaux et des équipements des postes de police et des sièges des gouvernorats et des délégations. La coordination avec les services du ministère du Domaine de l'État et des Affaires foncières est en cours pour l'acquisition de nouveaux locaux au profit des unités sécuritaires, annonce le ministre de l'Intérieur.

Au programme aussi, l'acquisition de 460 véhicules et de 135 motos moyennant un budget total de 37MD dans le cadre du programme national de lutte contre le terrorisme. Khaled Nouri ajoute que, pour l'année 2025, cinq millions de dinars seront alloués à la Direction générale de la sûreté nationale et 8 MD à la Garde Nationale en vue de renforcer le parc automobile des unités sécuritaires, d'améliorer les moyens de lutte contre la criminalité et d'appuyer la police de proximité.

À cette occasion, le ministre a mis en exergue la détermination des unités sécuritaires relevant de la Sûreté et la Garde nationales à arrêter les éléments faisant l'objet d'avis de recherches et notamment les criminels notoires et les repris de justice et de lutter efficacement et par le biais de nouvelles démarches d'investigation, à l'instar de la cartographie criminelle, contre les crimes violents. Il a évoqué à ce propos les campagnes ciblées menées dans le cadre de la lutte contre les braquages, les actes de vandalisme et le vol, le trafic de drogue et le faux-monnayage.

Consacrer en parallèle les nobles objectifs de l'action sécuritaire

Lors des réponses apportées aux questions et observations des députés, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de rassurer les citoyens en soulignant les efforts déployés pour apporter plus d'efficience et d'efficacité aux interventions des unités de police, faisant référence à ce titre au système rapide d'intervention de la Police de secours à travers le numéro d'appel (197) qui, rappelons-le, a été, à maintes reprises, pointé du doigt par des citoyens en situation de détresse.

Néanmoins, outre ces multiples défis, l'appareil sécuritaire est appelé à intensifier ses efforts dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de crime et les tentatives de déstabilisation et d'ingérence étrangère avec le concours des citoyens. Pour cela, la notion de police de proximité devrait être prise en compte dans les stratégies de travail et les plans d'action du ministère en question. L'amélioration d'autres services est aussi importante que les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la criminalité.

En dépit des améliorations enregistrées, il est primordial d'oeuvrer pour plus de respect des délais et temps de réponse aux demandes des Bulletins N°3 et des cartes d'identité et passeports.

Il est question aussi de consacrer les nobles finalités de l'action sécuritaire reposant sur le respect de l'autorité de la loi et sur la protection et le service des individus et de la société comme le stipule le décret 2023-240 du 16 mars 2023 portant approbation du code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant de ce ministère.