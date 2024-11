Tunisie: «Connaissez-vous quelqu'un ? », plateforme créée à Ezzahra - L'annuaire des bons profils professionnels

De nos jours, aller chercher un maçon, un plombier, un électricien ou n'importe quels autres profils professionnels en vogue relève d'un voeu pieux. Alors que de tels métiers sont fortement demandés.

Dans la ville paisible d'Ezzahra, cette banlieue sud de Tunis, les habitants ont pris l'habitude de se croiser, de se saluer et d'échanger. Pourtant, malgré cette proximité apparente, lorsque l'on cherche un plombier, un menuisier ou même un peintre, ce n'est pas toujours si simple et on finit par demander à un voisin, à un cousin, on note un numéro sur un bout de papier. Parfois on va chercher un artisan dans une autre ville, plus loin, et plus cher.

Une plateforme locale, pourquoi ?

«Connaissez-vous quelqu'un? » ou «تعرفسۛى سۛكون» en arabe est une initiative portée par la Jeune Chambre Internationale (JCI) d'Ezzahra, qui vise à mettre en place une plateforme où les habitants peuvent, en quelques clics, trouver l'artisan ou le prestataire de services qu'ils cherchent, et tout cela sans quitter leur quartier. Seifeddine Oueslati, ancien président de la JCI d'Ezzahra, et Nour Esseghir, une jeune femme dynamique et investie dans le projet, pilotent ce projet. Leur idée ? Créer une sorte d'annuaire numérique regroupant tous les artisans locaux : électriciens, soudeurs, coiffeurs, photographes, couturiers, plombiers, et j'en passe.

Cette liste ne se limite pas à un simple catalogue de noms, elle inclut des informations précieuses sur chaque artisan : nom, spécialité, numéro de téléphone, ainsi que quelques détails sur la nature des services offerts. Une fois le projet lancé, les habitants de la ville pourront trouver un professionnel de confiance dans leur propre ville. Et pour les artisans, c'est une occasion en or de se faire connaître, de gagner en visibilité et, surtout, de développer leur clientèle.

L'enjeu est aussi économique

Au-delà de l'aspect pratique, l'enjeu économique est majeur. Selon certaines estimations, une plateforme de ce type pourrait générer entre 5 et 15 % d'augmentation des revenus des artisans locaux dès la première année. En effet, il faut savoir que chaque habitant qui choisit un prestataire local investit directement dans l'économie de sa communauté, maintient les fonds en circulation au sein du quartier et, par là même, soutient l'emploi local. L'impact d'un tel projet ambitieux dépend toutefois de l'engagement citoyen et de l'implication de chacun dans l'alimentation de la base de données. Alors, «« » ? Ce n'est pas juste une plateforme, c'est bien plus que ça !

C'est une nouvelle façon de consommer local et de tisser un vrai réseau de solidarité et d'entraide», nous explique Seifeddine. La route est encore longue pour Seifeddine, Nour et tous les membres de la JCI d'Ezzahra, car il faudra non seulement convaincre les artisans de rejoindre la plateforme, mais aussi sensibiliser les habitants et les inciter à privilégier les services locaux.