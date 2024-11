Tunisie: Le ministre du Transport lance une opération d'audit global

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné le lancement d'opérations d'inspection et d'audit approfondies, ainsi que l'ouverture immédiate d'enquêtes sur plusieurs dossiers stratégiques.

Ces investigations, indique un communiqué publié aujourd'hui, porteront notamment sur la gestion des ressources humaines, l'état de la flotte, les équipements, les pièces de rechange, les carburants, ainsi que sur le patrimoine immobilier du ministère.

Le ministère a précisé aussi que des mesures administratives et opérationnelles concrètes seront mises en oeuvre en fonction des résultats obtenus. Les inspections et les visites programmées visent à identifier et corriger les éventuelles irrégularités, tout en définissant clairement les responsabilités en cas de dysfonctionnements ou de manquements.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transparence et d'amélioration continue de la gestion des infrastructures et des ressources du secteur des transports. Les résultats des enquêtes devraient également permettre de renforcer les mécanismes de contrôle et d'optimiser l'efficacité du ministère.