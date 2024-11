Afrique: Ligue des championnes - Les Aigles de la Médina quittent la compétition sur un 3e revers

Dakar — L'équipe sénégalaise des Aigles de la Medina a lourdement perdu, par 4 buts à 0, vendredi à Casablanca, contre le Tout puissant Mazembe, lors de son dernier match de poule de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Aigles de la Medina étaient déjà éliminées avant d'aborder ce match contre le TP Mazembe. Elles enregistrent un troisième revers dans la compétition après ceux contre l'AS FAR du Maroc (0-3) lors de la première journée et contre l'University of te Western Cape (0-2) de l'Afrique du Sud, lors de la deuxième journée.

Les Médinoises terminent dernières de leur groupe avec zéro points, neuf buts encaissés, et aucun but marqué.

La quatrième édition de ce tournoi se tient du 9 au 23 novembre dans les villes d'El Jadida et de Casablanca, au Maroc.

Le club des Aigles de la Médina est la première équipe féminine du Sénégal à participer à cette compétition.

L'équipe basée à la Medina, un quartier de Dakar, évoluait dans le groupe A. Les Marocaines de l'AS FAR et les Congolaises du TP Mazembe sont les qualifiées du groupe pour les demi-finales.

Le groupe B est composé des Mamelodi Sundows (Afrique du Sud), du FC Masar (Toutankhamon, Egypte), de Cbe FC (Ethiopie) et des Edo Queens (Nigeria). Les demi-finalistes du groupe seront connues, ce samedi.

Les demi-finales sont prévues le 19 ce mardi à Casablanca et El Jadida. Le match pour la troisième place et la finale, les 22 et 23 novembre à El Jadida.

La première édition de Ligue des championnes s'est tenue en 2021. Pour cette quatrième édition de 2024, la CAF a décidé d'augmenter les primes à 2 350 000 dollars américains (1 432 325 000 francs CFA), soit une hausse de 52 %.

Le vainqueur de la compétition recevra 600 000 dollars américains, environ 365 700 000 francs CFA et e finaliste malheureux aura 400 000 dollars USA, environ 243 800 000 francs CFA.

Le troisième recevra 350 000 dollars américains (213 325 000 francs CFA), le quatrième 300 000 dollars américains (182 850 000 francs CFA).

Les deux dernières équipes de chaque groupe auront respectivement 200 000 dollars américains , environ 121 900 000 francs CFA et 150 000 dollars américains , environ 91 425 000 francs CFA.