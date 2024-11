Maroc: Panama - L'artisanat marocain brille de mille feux

Panama City — L'artisanat marocain brille de mille feux à Panama City où une exposition inaugurée, jeudi soir, célèbre le patrimoine culturel séculaire du Royaume et met en exergue un savoir-faire ancestral.

L'exposition qui s'étale sur quatre jours, est c-organisée par la Maison de l'artisan et l'ambassade du Maroc en partenariat avec le cabinet de la Première dame de la république du Panama et le ministère panaméen de la culture. Elle vise à mettre en relief dans ce pays des Caraïbes quelques facettes du patrimoine culturel marocain riche et diversifié.

Tenue sous le thème: "Le Maroc au Panama à travers la culture et l'artisanat", l'exposition ambitionne à faire découvrir au public panaméen l'authenticité et la créativité de l'artisanat du Royaume, indique la représentation diplomatique marocaine dans un communiqué.

Intervenant à cette occasion, la Première dame du Panama, Marisel Cohen de Mulino, a souligné que cette manifestation culturelle est une occasion de présenter aux artisans et aux visiteurs le patrimoine culturel marocain, qui s'est développé au fil des siècles, estimant que l'exposition est à même de contribuer à renforcer les relations bilatérales.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, a indiqué que l'organisation de cet évènement s'inscrit dans la mise en oeuvre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement d'une coopération sud-sud active qui reflète le progrès imprimé aux relations bilatérales et aux liens entre les deux peuples.

Lors de la cérémonie d'ouverture, qui a vu la présence d'une pléiade de personnalités panaméennes et de membres du corps diplomatique, Mme Boudchiche a relevé la contribution de pareils événements au renforcement des relations bilatérales culturelles et économiques, notant que l'exposition met en lumière les produits de l'artisanat qui reflètent toute la dextérité et l'étendue du talent de l'artisan marocain.

De son côté, la ministre de la Culture, Maruja Herrera, a estimé que cette exposition souligne l'engagement des autorités marocaines et panaméennes pour le raffermissement de la coopération culturelle.

D'après le communiqué de l'ambassade, cette manifestation offre notamment l'occasion de discuter des moyens permettant d'établir des mécanismes de coopération dans le domaine de l'artisanat, avec des programmes d'échange de visites et des ateliers de formation au profit des artisans des deux pays.

L'exposition donne à voir une myriade de produits de l'artisanat marocain, allant des tapis aux produits de la maroquinerie et de la poterie, jusqu'à la haute couture traditionnelle.

Au programme également figurent des ateliers de formation aux arts de l'ornement traditionnel, de la poterie et de la broderie, outre des expositions interactives permettant au public de s'essayer aux métiers de l'artisanat marocain.