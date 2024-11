Congo-Kinshasa: Un convoi des FARDC tombe dans une embuscade des présumés Maï-Maï à Lubero

Un véhicule des FARDC, avec trois soldats à bord, est tombé dans une embuscade tendue par des présumés combattants Maï-Maï jeudi 14 novembre vers 12 heures locales, à la hauteur de la réserve naturelle de Kaliluku, à moins de 10 kilomètres de Lubero-Centre (Nord-Kivu), indique le colonel Alain Kiwewa, l'administrateur du territoire de Lubero (Nord-Kivu).

La même source informe que l'attaque n'a pas fait de victimes. Mais, trois armes et des biens appartenant aux soldats ont été emportés par les assaillants.

L'administrateur du territoire exige la restitution des armes, faute de quoi, ces présumés Maï-Maï seront considérés comme des ennemis et traités comme que tels :

« Il y a trois de nos militaires en mission et en provenance de Butembo pour rejoindre leurs positions au niveau de Bingi, qui sont tombés en embuscade tendue par les groupes de Maï-Maï que nous n'identifions pas jusqu'à présent. Et ces Maï-Maï ont emporté les trois armes de nos militaires et certains de leurs biens qui étaient dans la jeep qui les transportait ».

Il demande à ces groupes, "s'ils sont vraiment des Wazalendo et ils sont regroupés dans la coordination des VDP, donc des volontaires pour la défense de la patrie, de remettre ces armes ».

Le colonel Kiwewa menace des représailles :

« Mais au cas où ils ne le sont pas, nos forces de défense et de sécurité sont déjà informées, je pense qu'ils prendront des décisions pour essayer de neutraliser ce genre d'actes et essayer de voir comment neutraliser aussi ces groupes de Maï-Maï. Si et seulement s'ils ne sont pas vraiment des vrais Wazalendo, nous les considérons comme nos ennemis qui ont infiltré nos arrières ».