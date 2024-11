Algérie: Texte de loi de finances 2025 - Les dispositions tiennent compte de l'intérêt du citoyen et confortent l'économie nationale

ALGER — Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la nation ont souligné, vendredi, que le texte de loi de finances pour l'exercice 2025 tenait compte de l'intérêt du citoyen, notamment par la préservation du caractère social de l'Etat, et garantit, grâce à ses dispositions, le renforcement de l'économie nationale, tout en étant le cadre le plus approprié pour la mise en oeuvre des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, ainsi que des membres du gouvernement, les présidents des groupes parlementaires ont souligné que les dispositions contenues dans le texte de loi de finances s'inscrivaient dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du Président de la République visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens et à encourager l'investissement.

Dans ce contexte, il a mis en avant les mesures prises pour promouvoir divers secteurs, notamment le secteur agricole et l'agriculture saharienne, faisant observer que les indicateurs positifs de la performance de l'économie nationale "se sont concrétisés" par "un taux de croissance économique considérable et un taux d'inflation en baisse".

Il considère que la libération du marché du travail et le développement du capital humain figurent "parmi les priorités de la phase actuelle, au regard des atouts que recèle l'Algérie".

Le texte en question a défini "les contours de l'ère nouvelle sûre en Algérie, laquelle augure d'acquis et de réalisations prévisibles lors du second mandat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant dans ses dimensions et objectifs à réaliser un véritable développement et à remédier aux dysfonctionnements financiers".

De son côté, le président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Afif Senoussa, a estimé que le texte de la loi de finances 2025 s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'Etat visant à diversifier les sources de financement et à accompagner les entreprises économiques avec le soutien des mécanismes de contrôle fiscal, à stimuler la croissance, à moderniser et numériser l'administration fiscale et à encourager l'investissement.

A cette occasion, M. Afif a appelé à valoriser les acquis, à redoubler d'efforts dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, à renforcer la sécurité hydrique à travers une vision prospective garantissant le droit des générations futures.

Le groupe a salué la poursuite de la politique de subvention sociale, notamment en ce qui concerne la grille des salaires, l'allocation chômage, l'affectation d'enveloppes budgétaires considérables pour la subvention des produits de large consommation, appelant "à la conjugaison des efforts de tous et au renforcement du front intérieur pour faire face aux défis régionaux et internationaux".

Dans leurs interventions, les présidents des groupes parlementaires ont félicité les éléments de l'Armée nationale populaire (ALN) pour le défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, saluant par la même occasion les positions constantes de l'Algérie à l'égard des causes légitimes dans le monde, notamment la questions, palestinienne et sahraouie.

Le Projet de loi de finances (PLF 2025) voté, mercredi, par l'Assemblée populaire nationale (APN), sera soumis, samedi, au vote au Conseil de la nation.