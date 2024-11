Algérie: Le 2ème Salon des 'Games & Comic Con Dzaïr' s'ouvre à Alger

ALGER — Le deuxième Salon des Games & Comic Con Dzaïr (GCCDZ), dédié aux passionnés de comics, mangas, gaming, cinéma et cosplay, s'est ouvert, jeudi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger.

Ce rendez-vous incontournable des passionnés de Pop Culture et de "games & Comic Con", se déroulera avec un programme prolifique, scindé en quatre zones thématiques, dédiées notamment aux exposants (stands de goodies et figurines), au concours cosplay (sanctionné du prix des meilleurs, "costume", performance, d'encouragement), au Gaming et aux artistes avec une exposition-vente.

"Nous revenons pour la deuxième édition, après celle de 2018, la "période Covid" ayant un peu entravé le lancement de ce salon, dédié aux jeunes en particulier mais aussi à tous les âges", a précisé Tamime Taghlit, co-organisateur de ce Salon avec Sami Amine Nekkache et Adyl Tandjaoui.

Au programme des GCCDZ 2024, des expositions, panels et tournois d'e-sport avec des espaces free-to-play seront disponibles, ainsi qu'un concours de cosplay avec des prix pour le meilleur costume, la meilleure erformance et un prix d'encouragement qui se déroulera devant des visiteurs qui pourront découvrir des stands de goodies, t-shirts et figurines.

L'e-sport sera aussi à l'honneur, avec des tournois qui respecteront les standards internationaux, garantissant, ainsi une compétition de haut niveau, en marge de laquelle, un espace de détente et de relâchement permettra aux cosplayers de se rencontrer et d'échanger avec le public.

Des invités de renommée internationale et locale seront présents au GCCDZ 2024, qui se poursuivra jusqu'au 16 novembre, à l'instar des cosplayers, El Mounji Benzid, Nayoa Creation, Archonos et The Hidden Artist, en plus des figures emblématiques du gaming comme Kayane, Marcus de l'équipe Game One et Genius qui animeront certaines activités et partageront leur expérience avec les participants.

"Le Comic Con de San Diego aux Etats Unis d'Amérique étant le plus grand au monde, en Algérie, nous sommes les deuxièmes à l'organiser, après la Tunisie qui depuis a dû abandonner, laissant l'Afrique du Sud qui a rejoint entre temps, occuper la tête du podium avec le plus grand Salon des Games & Comic Con du continent", a encore expliqué M. Taghlit.

D'autres activités sont également au programme de cette 2e édition des "Games& Comic Con", avec notamment un espace dédié aux enfants, animé par des ateliers de maquillage, des cours et shows de dessin, les coulisse des créations de costumes et gadgets de cosplay, des Face painting, et la découverte d'espaces de rencontres de collectionneurs de BD.

"Notre retour, six ans après la première édition, dénote de notre ambition et notre détermination de grandir d'année en année et faire de ce Salon, le premier en Afrique", a conclu M.Taghlit.

Organisé par la société privée "In7tion advertising Agency", le deuxième Salon des Games & Comic Con Dzaïr (GCCDZ) est "une occasion unique de célébrer la Pop music en Algérie", visant à aller au-delà des 24.000 visiteurs enregistrés lors de la première édition de 2018.