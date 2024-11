Algérie: Attaf préside la cérémonie d'inauguration de l'ambassade du Nicaragua au pays

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a présidé, jeudi à Alger, en compagnie de l'ambassadeur de la République du Nicaragua en Algérie, M. Carlos Eduardo Diaz Moreira, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade du Nicaragua en Algérie.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade, M. Attaf a affirmé que l'ouverture de l'ambassade du Nicaragua aujourd'hui à Alger intervenait quelques mois seulement après l'ouverture officielle de l'ambassade d'Algérie à Managua, précisant que "cette réalisation diplomatique s'inscrit dans le contexte d'une dynamique très positive marquant les liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Nicaragua".

Les deux pays renouvellent, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue Daniel Ortega, "leur engagement à baliser la voie pour consolider les relations bilatérales, ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de ces relations et asseoir de nouvelles bases pour atteindre des niveaux plus élevés de coopération économique et de coordination politique", a-t-il ajouté.

De son côté, l'ambassadeur du Nicaragua en Algérie a rappelé que les relations entre l'Algérie et le Nicaragua sont fondées sur la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, ainsi que sur le soutien fort au peuple sahraoui et au vaillant peuple palestinien en proie au génocide commis par l'entité sioniste.

A ce propos, M. Moreira a souligné que "les peuples du Nicaragua et de l'Algérie, qui partagent la dignité des peuples victorieux ayant vaincu et continueront à combattre toute forme d'oppression, de colonialisme, d'impérialisme et de néofascisme, œuvrent côte à côte, avec la force et le legs de nos héros et martyrs, qui nous ont appris à bâtir la paix et auxquels nous rendons hommage aujourd'hui à travers cette inauguration".