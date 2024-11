Port-Soudan — Le sous-secrétaire à la planification au ministère des Finances et de la Planification économique, président du Comité Suprême Préparatoire pour la Première Conférence Economique, M. Muhammad Bashar a annoncé l'achèvement des préparatifs pour la tenue de la première conférence économique destinée à faire face aux défis de la guerre sous le slogan « Ensemble pour parvenir à une reprise économique durable » du 19 au 20 novembre à Port-Soudan.

Il a déclaré - lors d'une conférence de presse jeudi à Port-Soudan - que la conférence économique vise à analyser et diagnostiquer la situation économique actuelle résultant des répercussions de la guerre en cours, à évaluer les politiques macroéconomiques, à développer une vision pratique qui aide à mettre fin à la détérioration économique, à discuter des rôle attendu des relations économiques extérieures dans l'atténuation des effets de la guerre, et activer le rôle du partenariat entre les secteurs public et privé pour diversifier les ressources de l'économie et parvenir à une croissance durable et à l'attention portée à la gouvernance et à l'institutionnalisme dans la gestion de l'économie nationale.

Dr. Bashar, président du Comité suprême de préparation de la première conférence économique, je mets au défi toute économie du monde de résister à ce à quoi l'économie soudanaise a été exposée, indiquant que l'excellence de la société soudanaise, la cohésion familiale et la production agricole et animale rurale ont permis à l'économie de résister aux répercussions de la guerre en cours et de l'instabilité politique depuis 2019.

Soulignant les effets négatifs de la guerre sur les indicateurs de croissance économique, représentés par la détérioration de la valeur de la monnaie nationale, des taux d'inflation et de prix élevés et une baisse du taux de revenu national.

Soulignant que le Ministère des Finances, avant le déclenchement de la guerre, a travaillé à la mise en oeuvre d'un programme de restructuration économique qui a abouti à des résultats positifs, notamment une diminution du taux d'inflation à deux chiffres au lieu de trois, et que l'objectif était d'atteindre un chiffre unique en 2023 , l'inflation a augmenté à nouveau et la monnaie nationale a perdu trois fois sa valeur avec le déclenchement de la guerre, ce qui indique que le ministère est reparti de zéro, après le choc de la première guerre, et a déployé d'énormes efforts pour gérer la situation et conduire le travail de l'État, faisant allusion aux obligations directes de l'État, et en s'orientant vers une réforme économique et une augmentation des investissements pour l'autonomisation économique, en s'efforçant de fournir des services de base aux citoyens, en soutenant l'effort de guerre et en adoptant une politique de rationalisation des dépenses.

Notant que l'année dernière, la politique d'extinction des incendies a été suivie, et qu'il est temps de réfléchir à un plan visant à améliorer les performances économiques pour le mieux, à la lumière des défis auxquels l'économie est confrontée à la suite de la guerre, notant que la conférence vise à préparer un plan à présenter aux partenaires de développement et le commercialiser pour obtenir un financement auprès des institutions internationales, du gouvernement et du secteur privé national, en indiquant l'implication d'un large éventail d'experts et de spécialistes dans la préparation du plan.

Dr. Munjid Abbas, membre du Comité préparatoire, a souligné que le problème économique est parallèle au problème de sécurité et au déclin des investissements à la lumière de la guerre, indiquant que le comité préparatoire de la conférence a préparé des documents de travail pour la conférence, y compris un document traitant de la bénéfice des ressources des États sûrs, y compris la Mer Rouge, qui se caractérise par de nombreuses ressources inexploitées, un document sur les politiques monétaires, une discussion sur le changement monétaire et ses effets, et un document sur les effets du changement climatique, indiquant que la conférence cherche à confronter tous les problèmes résultant de la guerre et les moyens de les résoudre.