Soudan: Le pays rejoint l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

Brasilia — Le Chargé d'Affaires, de l'ambassade du Soudan au Brésil, Dr. Ahmed Al-Tijani Sowar a signé le jeudi 14 novembre 2024, suite à la déclaration du Soudan de rejoindre l'Alliance Mondiale contre la Faim et la Pauvreté, déléguée par le gouvernement du Soudan et le ministère compétent, au nom de SE le Ministre du Développement Social, M. Ahmed Adam Bakhit.

L'alliance vise à créer des politiques qui réduisent la gravité de la faim et de la pauvreté et à échanger des expériences afin que le monde s'unisse dans une approche large dans laquelle les niveaux international, régional et national travaillent ensemble pour réduire la pauvreté et la faim et stimuler la protection sociale pour accéder aux biens et aux biens. des services qui viennent en aide aux populations pauvres et vulnérables, conformément au dixième objectif des Objectifs de développement durable.

Le Brésil a lancé cette initiative en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa précédente session, et elle sera lancée lors des réunions du G20 qui se tiendront le 18 novembre 2024 à Rio de Janeiro.

L'adhésion du Soudan en tant que membre fondateur de la coalition améliorera les opportunités de bénéficier des programmes de la coalition, de l'assistance technique, de l'échange d'expériences et du financement des institutions qui ont signé la coalition, dirigées par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. Banque, la Banque BRICS et la Nouvelle Banque de Développement.

Il convient de noter que le Soudan a déjà coopéré avec le Brésil dans le cadre de son expérience de lutte contre la pauvreté, qui a obtenu un grand succès en sortant plus de cinq millions de familles de la pauvreté grâce à des programmes familiaux productifs, de petits projets et un soutien direct.

Le Brésil dirigera le Secrétariat général de l'Alliance en coopération avec l'Organisation mondiale de l'alimentation (FAO) jusqu'en 2030, selon la stratégie qui sera approuvée par l'Alliance. La présidence sera transférée à l'Afrique du Sud, qui assumera la présidence. du G20, succédant au Brésil.\OSM