Soudan: La première conférence économique pour le pays d'après-guerre discute un certain nombre d'articles scientifiques

Port-Soudan — La Première Conférence Economique pour affronter les défis de la guerre discutera un certain nombre de documents scientifiques selon les axes des politiques macroéconomiques représentées dans les politiques financières et monétaires en plus des politiques commerciales et d'investissement, un article scientifique sur l'axe des secteurs productifs et de services, en plus d'un article sur l'axe des besoins fondamentaux, l'axe des partenariats économiques et de la coopération économique extérieure et l'axe de la gouvernance et de la réforme institutionnelle.

Le Ministère des Finances a indiqué dans un communiqué diffusé lors de la conférence de presse qu'il a tenue jeudi soir à Port Soudan pour évoquer l'annonce de la tenue de la première conférence économique pour affronter les défis de la guerre sous le slogan « Ensemble pour réaliser Reprise Economique Durable », qui se tiendra les 19 et 20 novembre à l'hôtel Rabwa à Port-Soudan, dont le but est d'analyser et de diagnostiquer la situation économique actuelle résultant des répercussions de la guerre en cours, sur la base de documents scientifiques. et des données provenant de sources fiables.

Il vise également à évaluer les politiques macroéconomiques au Soudan et à développer une vision et des solutions scientifiques qui contribueront à mettre fin à la détérioration économique et à améliorer les performances de l'économie dans les stades immédiat et moyen.

La déclaration a également ajouté l'objectif de discuter du rôle attendu des relations économiques étrangères dans l'atténuation des effets négatifs de la guerre et d'activer le rôle du partenariat entre les secteurs public et privé pour diversifier les ressources de l'économie et parvenir à une croissance durable, en plus de payer attention à la gouvernance et à l'institutionnalisme dans la gestion économique de l'État.

La conférence est parrainée par le président du Conseil de Souveraineté et supervisée par le ministre des Finances et de la Planification économique.

Des dirigeants, des experts et des universitaires du Soudan et de l'extérieur participeront à la conférence. .\ OSM