Soudan: Le Comité suprême préparatoire pour la Conférence économique - Le pays a besoin d'un plan économique pour la guerre

Port-Soudan — Le sous-secrétaire à la planification au ministère des Finances et de la Planification économique, président du Comité Suprême Préparatoire pour la Première Conférence Economique, M. Muhammad Bashar a souligné la nécessité urgente pour le pays de préparer un plan efficace pour faire face aux conditions auxquelles le pays est confronté en à la lumière de la guerre imposée au pays par la milice rebelle Forces de Soutien Rapide- FSR.

M. Bashar a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à Port-Soudan que l'État est conscient de cette nécessité, annonçant l'achèvement des préparatifs pour la tenue de la première conférence économique pour faire face aux défis de la guerre dans la période du 19 au 20 novembre sous le slogan « Ensemble pour réaliser reprise économique durable dans le but d'élaborer des plans qui contribuent à atteindre la stabilité économique.

Le sous-secrétaire de planification a expliqué que l'État, au cours de la première année de la guerre, fonctionnait avec un système de traitement et d'extinction des incendies, révélant le passage à une autre étape et que l'État a poursuivi des politiques économiques au cours de la dernière période qui ont obtenu des résultats positifs, dont le plus important est la diminution du taux d'inflation et une amélioration des indicateurs économiques, a-t-il déclaré.

Bashar a déclaré que le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, avait formé un comité spécialisé comprenant des universitaires et des experts économiques d'un certain nombre d'institutions, indiquant que le comité a travaillé pendant trois mois et a conclu la préparation de cette conférence.

Il a souligné que la conférence a réservé un espace pour un atelier spécialisé sur le métal doré pour discuter de la manière de tirer le meilleur parti de cette ressource importante, ainsi que de nombreux documents d'une grande utilité pour les chemins de l'économie soudanaise, indiquant que la conférence est une tentative de lire le futur proche et de mettre en place les précautions et les traitements nécessaires.

Il a souligné que la guerre lancée par la milice rebelle FSR contre le pays depuis avril 2023 a causé de profonds problèmes à l'économie nationale, ce qui nécessite des efforts redoublés pour atteindre la phase de reprise et résoudre ces problèmes.\ OSM