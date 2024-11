Le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Dr Amédé Koffi Kouakou a invité le 12 novembre 2024 au Parcs des expositions d'Abidjan, les jeunes à « s'intéresser davantage au secteur des bâtiments et travaux public ».

C'était au cours de sa visite des stands de la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2024) qui se tient du 12 au 14 novembre et dont il est le parrain.

Dr Amédé Koffi Kouakou a expliqué que le secteur des Btp demeure à fort potentiel d'emploi et figure en bonne place dans la stratégie gouvernement de création d'emploi conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre a insisté sur cette invite faite aux jeunes de profiter des opportunités du secteur des Btp auprès de la gent féminine. « Les chantiers sont souvent éloignés des centres urbains et nécessitent généralement une présence constante sur le terrain. Ce n'est pas facile. Mais les femmes doivent s'intéresser à ce secteur et saisir les opportunités qu'il offre », a-t-il martelé. C'est en cela qu'il a appelé les jeunes notamment les élèves et étudiants à s'approprier le Salon pour nouer des contacts et améliorer leur employabilité.

Dr Amédé Koffi Kouakou a également plaidé en faveur de la prise en compte systématique des agrégats climatiques dont dépendent pour beaucoup la durabilité et l'efficacité des infrastructures. « Les cabinets d'études doivent mettre l'accent sur les effets du changement climatique et les mettre en lien avec la qualité des ouvrages », a-t-il lancé.

Le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier a aussi félicité le Groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics (Gibtp), promoteur du Sia. « Nous félicitons le Gibtp pour avoir ramené le Sia après six ans d'absence dus notamment à la maladie à coronavirus et ses effets sur l'économie mondiale ». Il n'a pas maqué de rappeler que le Gibtp constitué de 95 entreprises concentre 77 % des travaux d'infrastructures en Côte d'Ivoire.

En outre, Dr Amédé Koffi Kouakou a eu des mots de remerciement à l'endroit de son collègue Bruno Nabagné Koné, en charge de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a effectué une visite avant l'ouverture officielle du Salon. Histoire pour lui de se rendre compte de l'impact des commodités qu'offre le Parc des expositions d'Abidjan à un tel rendez-vous qui mobilise aussi des engins lourds.