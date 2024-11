Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - Le navire patrouilleur italien Borsini fait escale à Pointe-Noire

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Congo et l'Italie, le navire patrouilleur italien Borsini est en escale au Port autonome de Pointe-Noire.

Des activités de partage de connaissances ont été organisées le 14 novembre entre les marines congolaise et italienne en présence du général de division René Boukaka, chef d'état major adjoint des Forces armées congolaises (FAC); d'Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie en République du Congo; d'Anne Marchal, ambassadeur désigné de l'Union européenne au Congo; et de plusieurs autres autorités civiles et militaires.

Deux ans après son escale à Pointe-Noire, le navire patrouilleur italien Borsini accoste à nouveau dans les eaux maritimes congolaises. Cela témoigne de la cordialité des relations de coopération qui existent entre le Congo et l'Italie, a dit le général de division René Boukaka, chef d'état major adjoint des FAC après la visite guidée dudit navire. « La visite du navire nous a permis d'avoir connaissance des équipements du patrouilleur, de sa composition et de ses différents compartiments. Au nom du ministre de la Défense, je traduis toute la gratitude des autorités du pays pour l'organisation de cette activité à Pointe-Noire. Cela offre de nombreuses opportunités à nos marins qui vont échanger avec les marins italiens. Cette escale constitue un élément important dans la mise en oeuvre de l'accord de coopération militaire avec l'Italie", a-t-il indiqué.

De son côté, le capitaine de frégate Ugo Giglio, commandant du navire Borsini, s'est réjoui de la coopération entre l'Italie et le Congo et a souhaité qu'elle soit pérennisée. Ce voeu a été aussi exprimé par Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, qui a dit que l'escale du navire Borsini est la concrétisation des bonnes relations entre les deux pays.

Partage des connaissances et méthodes technico-opérationnelles

Le séminaire sur la sécurité maritime-organisation de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales au Congo; l'Architecture de Yaoundé (structure qui coordonne et englobe tous les efforts des pays du golfe de Guinée en matière de sécurisation des espaces maritimes); et la contribution de l'Union européenne dans l'architecture ont été les différents points abordés par les orateurs.

Jean-Claude Boukono, directeur de cabinet du secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales a ainsi présenté à l'assistance sa structure, créée par décret n° 2019-125 du 3 mai 2019 portant organisation et coordination de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. EIleconstitue l'ensemble des missions exercées en mer et dans les eaux continentales par les administrations de l'Etat, chacun dans son domaine de responsabilité.

« Dans le cadre de la cohérence des orientations gouvernementales et l'amélioration de l'efficacité des actions de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, des chantiers de révision des plans de lutte contre la pollution en mer et dans les eaux continentales ainsi que ceux relatifs à la recherche du sauvetage peuvent être cités comme exemples des travaux en cours », a t-il dit.

Selon lui, la coopération technique entre pays et des initiatives ayant des capacités à soutenir cette dynamique est plus que souhaitée. « Nous restons fort reconnaissants à tous les gouvernements qui interviennent dans la coopération technique pour notre pays. Toute action future que l'Italie pourrait engager au profit de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales du Congo serait fortement appréciée », a-t-il ajouté.

Le capitaine de frégate, Lionel Ibombo Engoussi, commandant du centre des opérations maritimes, a expliqué les stratégies opérationnelles de ces actions en mer dont la coordination avec toutes les parties prenantes est le leitmotiv.

En énumérant les quelques axes des missions du navire Borsini, Ugo Giglio a dit: « Nous travaillons en vue du renforcement et de l'amélioration de notre coopération avec les navires et les pays riverains du golfe de Guinée. Assurer et protéger les marines nationales et internationales, les compagnies de navigation et les compagnies nationales qui oeuvrent dans les infrastructures de navigation, apporter un soutien au projet pilote de l'Union européenne dans le golfe de Guinée et à l'Architecture de Yaoundé sont, entre autres, aussi nos différentes missions ».

Satisfait par la cordialité des relations entre l'Italie et le Congo, Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, s'est exprimé: « Aujourd'hui, nous avons été honorés par la visite du général René Boukaka, chef d'état major adjoint, puis une activité de formation a été réalisée à bord dont un nombre sélectionné d'officiers de la marine congolaise visant à partager les connaissances et les méthodes technico-opérationnelles, à travers une simulation d'activités de lutte contre la piraterie et le contrôle sur les navires marchands ainsi qu'un séminaire sur la sécurité maritime qui, je crois, ont été particulièrement utiles pour renforcer les capacités des unités de la marine congolaise et pour consolider la coordination italienne et européenne, d'une part, et congolaise, d'autre part, dans la lutte contre la piraterie et les autres activités criminelles en mer ».

Le diner, le buffet et le réseautage à bord du patrouilleur Borsini ont mis fin en soirée à l'activité.