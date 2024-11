Afrique: Access Bank du Nigeria se propose de reprendre AfrAsia Bank

Après l'échec d'IBL de céder 30,29 % d'actions détenues au sein d'AfrAsia Bank au groupe Atlantic Financial de la Côte d'Ivoire en avril 2023, c'est au tour d'une multinationale bancaire nigériane, Access Bank UK, de proposer d'acquérir la troisième banque de Maurice, selon l'édition 2024 du Top 100 Companies. Ce, suivant un accord conclu entre la direction d'IBL, le propriétaire de l'établissement bancaire mauricien et Access Bank, le pôle bancaire d'Access Holdings.

Ce deal, s'il a le feu vert de la Banque de Maurice, offrira à Access UK une base solide pour étendre ses opérations dans les segments à forte croissance des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. En outre, Access Bank se propose d'utiliser Maurice comme une plaque tournante stratégique pour le financement du commerce et la connectivité régionale, renforçant ainsi sa capacité à faciliter les transactions transfrontalières à travers l'Afrique et au-delà.

Commentant cette transaction, Roosevelt Ogbonna, directeur général d'Access Bank Plc et président directeur général du groupe bancaire souligne que cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance africaine du groupe. «L'île Maurice offre un immense potentiel en tant que centre financier international et grâce à AfrAsia Bank, nous sommes ravis de saisir de nouvelles opportunités pour stimuler le commerce, soutenir les entreprises et favoriser l'inclusion économique dans toute la région alors que nous poursuivons notre mission d'être la banque africaine la plus respectée au monde.»

Quant à Jamie Simmonds, directeur général d'Access Bank UK, il soutient qu'avec une assise financière solide doublée d'un brand bien établi à Maurice, AfrAsia Bank offre une plateforme durable pour évoluer et atteindre une rentabilité à long terme. «L'accord s'aligne sur notre stratégie de diversification et de pérennisation de nos bénéfices, et permet des solutions sur mesure permettant à nos clients d'accéder facilement aux marchés mondiaux.»

À la fin de son exercice clos le 30 juin 2024, AfrAsia Bank a enregistré un total d'actifs de plus de 5,7 milliards de dollars américains et un bénéfice net après impôts de 152,4 millions de dollars américains.

Access Bank Plc dessert ses différents marchés à travers trois segments d'activité, soit ses pôles Corporate & Investment, Commercial et Retail, permettant ainsi de réaliser la trajectoire de croissance bancaire la plus réussie d'Afrique au cours des 22 dernières années. Suite à sa fusion avec Diamond Bank en mars 2019, Access Bank Plc est devenue l'une des plus grandes banques de détail d'Afrique en termes de clientèle et la plus grande banque du Nigeria en termes d'actifs totaux.

Access Holdings Plc opère, de son côté, par le biais d'un réseau de plus de 700 succursales et points de service, couvrant trois continents, 23 pays et plus de 60 millions de clients. La société dessert ses différents marchés par le biais de quatre filiales dans les secteurs de la banque, des paiements, de l'administration des retraites et des assurances. Elles sont nommément Access Bank Plc, Hydrogen Payment Services Company Limited, Access Pensions Limited et Access Insurance Brokers Limited.