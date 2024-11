Ile Maurice: 1,1 M de touristes en 2024 - Hausse de +78 000 visiteurs en dix mois

Le nombre de touristes ayant séjourné à Maurice entre janvier et octobre 2024 est estimé à 1 104 865, contre 1 026 667 pour la même période de l'année précédente, soit une hausse de 7,62 %. En comparant les mois de janvier à octobre 2024 à ceux de 2023, le nombre de visiteurs a augmenté, même durant la basse saison. La France reste en tête des pays d'origine des touristes qui choisissent Maurice comme destination.

Les chiffres récemment dévoilés par Statistics Mauritius montrent une répartition du nombre total de 1 082 157 arrivées, avec 1 059 449 par voie aérienne et 22 708 par voie maritime pour les dix premiers mois de 2024. Selon ces statistiques, les femmes sont les plus nombreuses à être attirées par la destination locale. De janvier à octobre, 563 748 femmes ont choisi Maurice pour leurs vacances, contre 541 117 hommes. La durée moyenne des séjours est de 11,5 jours.

Sur le total des touristes recensés entre janvier et octobre, la France reste en tête. En effet, 267 021 Français ont visité Maurice au cours de ces dix derniers mois, sur un total de 709 379 Européens. Le Royaume- Uni suit avec 128 461 touristes, tandis que l'Allemagne enregistre 101 269 visiteurs. La Russie comptabilise 24 599 touristes et 26 293 visiteurs sont venus de la Suisse. Parmi les autres nationalités, 13 488 Polonais et 12 341 Espagnols ont séjourné à Maurice pendant cette période. Les chiffres révèlent également un intérêt croissant pour Maurice de la part des touristes du Kazakhstan, avec 490 visiteurs en dix mois. Enfin, 740 touristes en provenance de Belarus ont visité l'île entre janvier et octobre 2024.

Le nombre de touristes en provenance du continent africain s'élève à 242 994, avec La Réunion en tête, comptabilisant 115 328 Réunionnais qui ont séjourné à Maurice entre janvier et octobre 2024. Les touristes sudafricains s'élèvent à 81 268 pour cette même période, dont 130 sont arrivés par voie maritime. Les touristes nigérians, kényans et zimbabwéens ont respectivement atteint 3 508, 3 129 et 2 543. Enfin, malgré la beauté de leurs propres îles, les touristes seychellois ont également choisi Maurice comme destination, avec un total de 3 931 visiteurs entre janvier et octobre 2024.

Pour le continent asiatique, le nombre de touristes pour les dix premiers mois de 2024 s'élève à 110 113. Parmi ce total, l'Inde se distingue comme le principal pays émetteur avec 45 239 touristes, suivie de la Chine avec seulement 11 350 visiteurs. Par ailleurs, les pays du Moyen-Orient montrent également une forte attractivité pour Maurice, avec 33 057 touristes en provenance de cette région. Parmi eux, 20 014 sont originaires des pays arabes et 10 824 viennent des Émirats arabes unis. Le Koweït comptabilise 678 touristes, tandis que le Qatar enregistre 341 visiteurs.

Concernant le continent américain, les chiffres montrent également l'attractivité de Maurice pour les touristes nord-américains. De janvier à octobre, 11 254 Américains ont séjourné à Maurice, sur un total de 23 160 touristes en provenance de ce continent. Par ailleurs, 7 610 Canadiens ont visité l'île, tandis que le Brésil comptabilise 2 265 touristes.

Les chiffres des arrivées touristiques à Maurice pendant la basse saison, de juin à août, montrent une nette augmentation en 2024 par rapport à la même période en 2023. En juin 2024, 88 006 touristes ont visité Maurice, contre 81 730 en juin 2023, représentant ainsi une hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Cette progression s'est poursuivie en juillet, avec 116 907 visiteurs en 2024, soit une augmentation de 8,7 % par rapport aux 107 580 touristes de juillet 2023. En août, la tendance est restée positive, avec 106 130 touristes enregistrés en 2024, contre 98 536 en 2023, soit une augmentation de 7,7 %. En 2024, 1 295 410 touristes sont venus à Maurice et les recettes touristiques ont atteint Rs 85,993 milliards.