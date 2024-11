Ethiopie: La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à renforcer le projet de filet de sécurité urbain au pays

Addis Abeba — : - La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir le projet de filet de sécurité productif urbain (UPSNP) de l'Éthiopie, une initiative clé visant à lutter contre la pauvreté et le chômage urbains.

Maryam Salim, directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que d'autres délégués de la Banque, ont visité plusieurs initiatives de l'UPSNP à Addis-Abeba, notamment un programme de repas scolaires, un centre de réadaptation et de développement des compétences pour les femmes et des programmes d'apprentissage pour les jeunes.

L'UPSNP, qui a déjà bénéficié à plus de 400 000 personnes au cours de sa première phase, de 2016 à 2022, fait des progrès significatifs en matière de bien-être communautaire et de durabilité environnementale.

Au cours de sa visite, Salim a souligné que l'objectif était d'évaluer l'impact des programmes existants et de discuter des améliorations futures. Elle a noté l'appropriation et l'initiative croissantes du gouvernement dans la promotion des programmes de filet de sécurité, la Banque mondiale visant à intensifier ces efforts en collaboration avec d'autres partenaires.

L'une des réalisations les plus remarquables de l'UPSNP est le programme d'alimentation scolaire, qui fournit des repas essentiels aux élèves. Cette initiative, exécutée en partenariat avec l'administration de la ville d'Addis-Abeba, garantit que les enfants reçoivent à la fois le petit-déjeuner et le déjeuner, contribuant ainsi à leur réussite scolaire. Salim a souligné l'importance d'une nutrition adéquate pour la croissance, la santé et les résultats scolaires des enfants.

L'UPSNP soutient également la formation professionnelle en collaborant avec les centres locaux d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) et les entreprises du secteur privé. Ces programmes ont aidé de nombreux jeunes à acquérir des compétences essentielles pour l'emploi, de nombreux diplômés trouvant un emploi et recevant l'aide nécessaire à la vie, comme le transport et les repas. Salim a souligné que la création d'emplois pour les jeunes reste une priorité essentielle pour la Banque mondiale, qui continue de soutenir les initiatives visant à accroître les opportunités d'emploi.

Le projet en est maintenant à sa deuxième phase, élargissant sa portée pour inclure davantage de bénéficiaires, en mettant l'accent sur l'aide aux populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri.

Actuellement, le projet soutient environ 223 332 personnes, dont 61 % sont des femmes. Tiratu Beyene, responsable du Bureau du travail et des compétences de l'administration municipale, a salué le soutien de la Banque mondiale et a exprimé la volonté de l'Éthiopie de renforcer la collaboration et d'accroître l'impact du projet.

L'initiative est considérée comme un modèle pour les programmes de protection sociale urbaine en Éthiopie et dans d'autres pays africains.