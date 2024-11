Sénégal: Coalition Jam Ak Jarin à Kanel - Amadou Samba Kane salue l'adhésion des populations

L'ancien Directeur de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), Amadou Samba Kane, le maire de Hamady Ounaré, a fait part de son optimisme de relever le challenge dans le département de Kanel.

Lors d'un meeting de clôture qui s'est tenu ce vendredi à 18 heures dans la commune d'Ounaré, la tête de liste de la coalition Jam Ak Jerin a dit nourrir beaucoup d'espoir auprès des électeurs de sa circonscription. Tirant le bilan de sa campagne, le candidat a félicité son collège électoral des initiatives stratégiques qui ont permis de coordonner toutes les activités de la coalition au niveau du département pour faciliter le relais des informations dans toutes les communes.

« 120 jeunes et femmes ont été mobilisés quotidiennement pour des campagnes de proximité, notamment du porte à porte en sensibilisant les électeurs sur les enjeux électoraux et en orientant leur choix de manière éclairée ». « Des caravanes ont sillonné toutes les zones du département, notamment, le Dandé mayo, le Diéri, le lowré et la zone sylvo-pastorale.

Ce qui a conduit, la délégation de la coalition a rencontré les chefs religieux et traditionnels pour recueillir leurs bénédictions et prières renforçant ainsi l'ancrage culturel de la campagne », soutient-il. Avant d'ajouter que dans une dynamique inclusive et participative, portée par une stratégie de proximité et des actions concrètes, les populations se sont appropriées le programme du président Amadou Ba axé sur l'amélioration de leurs conditions de vie. « Nous avons constaté une forte mobilisation des populations partout où nous nous rendons, notamment le Dandé mayo, où le programme a reçu un accueil favorable », apprécie t-il.

Parmi les projet que le candidat une fois élu s'engage à porter à l'assemblée nationale , figurent : la création d'emplois pour les jeunes, à partir du développement d'industries locales pour un accroissement des opportunités s'y afférent et l'autonomisation des femmes par la mise en place de projets économiques et sociaux pour renforcer leur indépendance.

S'y ajoute l'aménagement des périmètres agricoles et leur revalorisation en encourageant l'entreprenariat pour booster la production. Candidat à l'Assemblée nationale lors des élections législatives du dimanche 17 novembre prochain, Amadou Samba Kane s'est aussi engagé à solutionner les attentes des populations sur le volet de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé et de l'élevage.