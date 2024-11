Afrique: CAN-2025/Algérie-Libéria - Les verts reprennent le travail vendredi après-midi au CTN

ALGER — La sélection nationale algérienne de football reprendra le chemin des entrainements, vendredi après-midi, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en prévision de son match contre le Libéria, prévu dimanche à 17h00, au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 6e et dernière journée, groupe E, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Après la fin de la rencontre disputée face à la Guinée Equatoriale et soldée par un nul (0-0), la délégation algérienne a regagné l'aéroport international de Malabo pour rallier Alger.

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont retrouvé le Centre technique national de Sidi Moussa peu avant 00h30.

Lors de la 6e et dernière journée, la Guinée-équatoriale se rendra à Lomé pour défier le Togo (17h00).

Pour rappel, les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans le groupe du pays hôte.

Déclarations des joueurs algériens en zone mixte

Amin Chiakha (attaquant/FC Copenhague - Danemark): "Je suis très heureux de faire partie de cette équipe nationale. Après mes premières minutes jouées jeudi face à la Guinée-équatoriale, j'ai discuté avec ma famille à l'issue du match, ils sont très contents pour moi. J'ai été très bien accueilli au sein du groupe. J'espère avoir plus de temps de jeu face au Liberia. Les supporters algériens sont partout, même au Danemark, ils sont fabuleux. Dans un registre personnel, mon objectif est de marquer les esprits, et battre le record de l'actuel meilleur buteur historique de l'équipe nationale Islam Slimani (45 buts). Ma famille est originaire de Guelma, je me suis rendu souvent là-bas."

Adam Zorgane (milieu de terrain/Charleroi SC - Belgique): "Face à la Guinée-équatoriale (0-0, jeudi à Malabo), nous n'avons pas réussi à monopoliser trop la balle, en raison des conditions climatiques, face à un adversaire qui est revenu fort lors des derniers matchs. Tous les joueurs ont tout donné lors de cette partie. En ce qui me concerne, je suis en train d'appliquer ce que le coach me demande de faire, avec plus de matchs dans les jambes, je serai meilleur.

Concernant Ramiz Zerrouki, c'est un joueur talentueux qui réalise de belles prestations, même s'il est parfois critiqué, mais qu'on doit les accepter en tant que joueurs. Face au Liberia, nous tâcherons de réaliser un bon match devant nos supporters à Tizi-Ouzou. Un rendez-vous qui va nous permettre de préparer la reprise des qualifications du Mondial-2026 en mars prochain."

Mohamed Farsi (défenseur/Crew de Colombus - Etats-Unis): "Dans un stade où il est si difficile de jouer, nous avons été solides défensivement face à la Guinée-équatoriale. Le plus important est qu'on n'a pas encaissé de but à Malabo, il faut retenir les points positifs, et éviter d'être négatif. Face au Libéria, ce sera une belle occasion de clôturer ces qualifications par une victoire devant nos supporters. Après le match de dimanche, nous devons penser à préparer les prochaines échéances importantes qui nous attendent."