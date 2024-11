Sénégal: Un sondage américain et ISEO de droit sénégalais placent Ousmane SONKO confortablement en tête avec 120 députés

Deux sondages effectués respectivement par un cabinet américain et l'institut ISEO de droit sénégalais et dont les conclusions des enquêtes, bien cadenassées, ont fuité et parvenues en exclusivité à Confidentiel Afrique révélent la victoire triomphale du parti PASTEF, liste dirigée par son président et actuel premier ministre du gouvernement, Ousmane SONKO, avec une majorité largement « confortable » au sein de l'Assemblée nationale.

Le Pastef est bien parti pour rafler les 120 sièges ou au plus, laissant aux autres coalitions en lice se partager les sièges restants. Une bérézina à haute amplitude du camp Ousmane SONKO et une descente aux enfers de ses adversaires en course. Exclusivité de Confidentiel Afrique

La campagne électorale pour le scrutin législatif du dimanche 17 novembre 2024 a pris fin ce vendredi 15 novembre. Après une vingtaine de jours de visites de proximité et de caravanes à travers les communes et départements du pays, les 41 listes en lice attendent fébrilement le rendez-vous décisif avec les électeurs qui va consacrer, pour certains, leur présence à l'Assemblée nationale et, pour d'autres, la descente aux enfers, pour ne pas dire leur mort politique.

Les enjeux sont multiples, mais à 48h du scrutin, Confidentiel Afrique vous livre en exclusivité sur les tendances fortes et les listes qui émergent du lot, suite aux conclusions d'enquêtes recueillies auprès de deux cabinets de sondages. Le premier de droit américain et le second du nom de ISEO basé à Dakar (capitale sénégalaise) et dont l'expertise est indiscutable.

Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, les deux cabinets cités ont procédé aux fins de collectes par appels téléphoniques avec les sondés ciblés, touchant un échantillon représentatif d'un millier d'électeurs triés dans plusieurs départements du pays et dont la tranche d'âge varie entre 18 et 55 ans. Les conclusions jusqu'ici bien cadenassées par leurs ordonnateurs que déflore Confidentiel Afrique révélent dans une nette clarté, que la liste PASTEF conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko remporterait les élections du 17 novembre 2024 avec une marge assez « confortable » voire de très loin devant les autres listes.

Selon les conclusions du cabinet américain et celui de droit sénégalais parvenus en exclusivité à Confidentiel Afrique, la tête de liste nationale du PASTEF, conduite par Ousmane SONKO après avoir mené une campagne aux allures de dress-batle, a pulvérisé » ses adversaires dans la course de ces joutes électorales. Selon les deux enquêtes bien cadenassées, le parti PASTEF est bien parti pour obtenir au décompte final entre 103 et 111 députés pour un des cabinets et entre 115 et 130 députés pour l'autre.

Selon nos informations, l'intérêt qu'a suscité ce scrutin législatif du 17 novembre auprès du cabinet américain s'inscrit dans la continuité des collectes d'informations, après une récente enquête bouclée et confiée du reste au cabinet Africa Survey spécialisée dans le sondage des questions sécuritaires et géostrategiques avec comme épicentre d'intervention: la région du Sahel.

Razzia incontestable de PASTEF, électorat émietté et volatile du camp de l'opposition

Selon les intentions de vote recueillies auprès des sondés, tous les électeurs ayant confirmé leur volonté d'accomplir leur devoir citoyen, PASTEF opérera une razzia dans l'axe Dakar- Thiès- Diourbel (52% de l'électorat), fera également une percée remarquable au Nord, de Saint-Louis à Dagana, de Podor à Matam, malgré la rude concurrence des listes de TAKKU WALLU SENEGAL conduite par l'ancien président Macky Sall, SAMM SA KAADU dirigée par Barthélémy Diaz, JAM AK JARIÑ de l'ex-premier ministre Amadou Ba.

Dakar, la grande citadelle de toutes les convoitises, très disputée, tombera également dans l'escarcelle de la liste de Ousmane SONKO (actuel Premier ministre) avec un carton plein dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Tout comme Thiès, la capitale du rail, Mbour, Joal, le Centre du pays (Fatick, Kaolack, Kaffrine, Nioro), le Sud (toutes les trois régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et l'Est (Tambacounda, Kédougou et Bakel) ne vont pas échapper à la razzia des Patriotes. Les sondés ont répondu aux questions suivantes: Avez-vous confiance au nouveau gouvernement ? Allez- vous participer aux élections législatives du 17 novembre ? Pour quelle liste allez- vous voter?

Ce qu'il faut surtout retenir de ces sondages, au moins unanimes sur une victoire sans appel de la liste de PASTEF, c'est l'écart important avec les autres listes parmi lesquelles se détachent JAM AK JARIN (Amadou Ba) qui pourrait obtenir entre 7 et 9 députés, SAMM SA KAADU (Barthélémy Dias) entre 4 et 5 députés, TAKKU WALLU SENEGAL (Macky Sall), entre 3 et 4 députés Macky. La grande révélation serait Abdoulaye Sylla, tête de liste de la coalition AND BESAAL SENEGAL, qui pourrait engranger entre 1 et 2 députés, a fait mieux que certains leaders devanciers. Les autres listes vont se partager le reste des sièges à l'Assemblée nationale.

Au regard de ces sondages effectués, il y a trois semaines jours, dans la grande discrétion, tout indique que le camp présidentiel aura les coudées franches pour dérouler sans risque de cohabitation ou de blocage. Il y a tout de même un paramètre sur lequel les cabinets de sondages n'ont pas avancé de prévisions, le taux de participation. Un facteur important qui pourrait impacter dans la représentation des différentes listes arrivées en tête au niveau de l'hémicycle.