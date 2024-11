Congo-Brazzaville: Ministère de l'Intérieur - Le personnel en poste à Pointe-Noire renforce ses capacités

L'atelier de renforcement des capacités en suivi et évaluation des politiques publiques s'est ouvert, le 14 novembre dans la capitale économique, sous les auspices de Letchaud Bossang Oko, préfet directeur général de l'Administration du territoire. Il avait à ses côtés Evelyne Tchitchelle et Chris Mburu, respectivement maire de la ville et coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo.

Organisé par le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, en partenariat avec le bureau du coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, l'atelier de deux jours a permis aux participants d'acquérir des connaissances et des aptitudes de base sur les dispositions du cadre légal et règlementaire du suivi et de l'évaluation des programmes ainsi que des projets de développement.

Ils ont aussi échangé sur les concepts de base, les principes et processus du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, des politiques publiques locales, des programmes et projets de développement et des objectifs de développement durable, tout comme la prise en compte des droits humains dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de développement, et des objectifs de développement durable.

« Nous croyons fermement que le renforcement des compétences des cadres locaux est un levier incontournable pour garantir l'efficacité des politiques publiques. En effet, en intégrant les objectifs de développement durable dans chaque action locale, nous faisons un pas supplémentaire vers un développement inclusif et durable, qui ne laisse personne de côté », a indiqué à cette occasion le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu.

Pour sa part, le préfet directeur général de l'Administration du territoire, au nom du ministre de l'Intérieur, a expliqué qu'à travers cette initiative, les participants contribuent au renforcement de l'Etat de droit, à garantir des services accessibles et de qualité pour tous, ainsi qu'à encourager l'articulation déconcentration-décentralisation pour l'autonomisation des communautés locales.