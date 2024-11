Gabon: Clôture de campagne à Ndende - Le discours d'espoir de Gysèle Itoumba

Après avoir réuni plus de 400 femmes issues du département de la Dola autour de la cohésion des femmes de la Dola pour le "Oui" au Référendum, Gysèle Itoumba, l'une des figures politiques féminines la province de la Ngouié, a prononcé son allocution ce vendredi après-midi pour marquer le fin de ce périple. Périple qui l'a conduit dans plusieurs localités de la province.

Gysèle Itoumba avait la charge de la mobilisation des femmes au cours de cette campagne référendaire pour le "Oui" mais avait également été désignée par ailleurs, Présidente du Rassemblement des femmes de Ndendé, une Fédération qui regroupe plusieurs associations.

Dans son discours de clôture, celle qui n'est plus à présenter, a rappelé aux partisans du " Oui " les raisons pour lesquelles, ils devraient voter en faveur du "Oui " en insistant sur les articles 42, 43, 40, 155, 159, 25 et 169 pour ne citer que ceux-ci.

"Votons "Oui' au référendum, pour qu'il ne soit plus question de mandature présidentielle illimitée : 2 mandats de 7ans et on passe le relai à un autre (Inscrit à l'article 42 du projet de constitution)."

Votons "Oui' au référendum pour qu'il ne soit plus question de développement déséquilibré du Gabon. Pour qu'il ne soit plus question qu'une province soit favorisée et que les autres soient délaissés. . (Inscrit aux articles 155 et 159), a lancé Gysèle Itoumba.

"Au regard des réalisations du CTRI, entre autres, sur le plan infrastructurel, il y a la création des postes budgétaires, les marchés d'environ 150. Millions destinés aux entreprises gabonaises", a-t-elle argumenté. Et d'ajouter : " Il est incontestable, chers concitoyens que notre Oui soit ferme et irréversible", a lancé Gysèle Itoumba.

Comme annoncé par le ministère de l'Intérieur et conformément au décret n°0410/PR/MIS du 21 octobre 2024, la période de campagne électorale qui a débuté le 6 novembre à 00h prend fin ce 15 novembre 2024 à 24h00.