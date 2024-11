Afrique: 3 matchs et 3 victoires avec le Sénégal - Pape Thiaw renforce sa position sur le banc des « Lions »

Ce 14 novembre à Bamako, lors du choc contre le Burkina Faso, Pape Thiaw a confirmé sur ses capacités et son potentiel. Le bilan de 3 matchs disputés, un bilan de six buts marqués, 3 « clean sheet » et une qualification avant l'heure pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le sélectionneur intérimaire a réussi à marquer des points et a démontrer sa capacité à continuer à diriger la sélection sénégalaise.

Pour l'heure il a, dans une large mesure, gagné la confiance des supporters et de nombreux observateurs dont Mamadou Niang. Consultant de Canal+. L'ancien international estime qu'il dispose les qualités nécessaires pour continuer à être à la tête de la sélection du Sénégal.

En un tour de la fin des éliminatoires de la CAN « 2025 », Pape Thiaw peut bien se prévaloir d'un bilan satisfaisant. Après sa qualification du Sénégal et la première du groupe L, assurée à la faveur de la victoire contre le Burkina Faso (0-1) ce jeudi 14 novembre à Bamako, le sélectionneur intérimaire a encore confirmé et marqué de précieux points dans la perspective de l'officialisation sur le banc des Lions.

En plus de la qualification à la CAN 2025 au Maroc, le coach intérimaire a pu engranger 3 succès en 3 matchs devant respectivement le Malawi à deux reprises et le Burkina Faso. Après avoir réussi son baptême du feu, le 11 octobre 2024, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, conclu par deux probants succès contre le Malawi (4-0, 1-0), l'équipe nationale du Sénégal a soigné ses statistiques avec 6 buts marqués et 3 « clean sheet ». Une performance largement saluée par les supporters et les observateurs qui, dans une large mesure, apprécient le travail du technicien aussi bien sur ses options techniques et tactiques que sur le retour de la confiance dans le groupe.

Autant de points qui attestent, selon eux, des capacités du coach intérimaire à remplir la tâche et à poursuivre son bail à la tête de l'équipe du Sénégal.

Mamadou Niang : « Pape Thiaw a les qualités nécessaires pour être à la tête de la sélection »

L'ancien international sénégalais consultant sur Canal+, Mamadou Niang est pour sa part tout convaincu. Dans son analyse sur le plateau de Canal+, il a estimé que le contenu proposé lors des matchs contre le Malawi et ensuite contre le Etalons prouve que Pape Thiaw montre qu'il a les qualités nécessaires pour être à la tête de cette sélection. « Il ne faut pas minimiser les victoires.

Le Malawi, par exemple, est une équipe difficile à jouer, assez coriace. C'était son baptême avec le Sénégal, et il a dû gérer une énorme pression. Pourtant, il a su obtenir un résultat positif. Aujourd'hui encore, face au Burkina Faso, bien que cette équipe se soit procurée les meilleures occasions, le contenu du match était intéressant. On ne s'est pas ennuyé. On a vu un Sénégal qui a essayé de contourner une équipe burkinabé très solide », indique-t-il sur Canal+ avant d'ajouter : « C'est un bilan positif pour lui, et cela montre qu'il a les qualités nécessaires pour être à la tête de cette sélection ».