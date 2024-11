Afrique: Mission de Solidarité de l'Union Africaine pour l'observation du référendum constitutionnel en République Gabonaise

communiqué de presse

Conformément à son engagement à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et la paix sur le continent, la Commission de l'Union Africaine (CUA), par l'intermédiaire de son Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité, a déployé une mission de solidarité au Gabon pour observer le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre 2024.

Cette mission est organisée en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP) dans le cadre de la Facilité Africaine d'Appui aux Transitions Inclusives (AFSIT) qui vise à fournir un appui programmatique aux pays africains en transition politique. La mission se déroule du 14 au 18 novembre 2024 et constitue une réponse directe aux efforts du Gabon pour rétablir l'ordre constitutionnel à l'issue de la période de transition en cours.

Le référendum est un moment critique pour la République Gabonaise, servant d'outil de participation démocratique directe pour traiter des questions fondamentales qui affectent la nation. Ce déploiement fait suite au 1212e communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA et à la mission du CPS de septembre 2024 à Libreville, qui a souligné la nécessité pour le Gabon d'avancer vers une gouvernance constitutionnelle.

La mission de solidarité de l'Union Africaine vise à évaluer l'état de préparation, l'inclusivité et l'intégrité du processus référendaire au Gabon en s'assurant que les électeurs puissent y participer librement et exercer leurs droits sans coercition, en évaluant le cadre juridique, l'environnement politique et la couverture médiatique, en observant la transparence et la crédibilité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats, et en identifiant toute irrégularité susceptible d'affecter l'intégrité du processus.

La mission consultera les principales parties prenantes, notamment des représentants du gouvernement, de la société civile, des partis politiques, des médias, et les partenaires internationaux. Elle évaluera également des éléments critiques tels que l'inscription des électeurs, l'éducation électorale, la dynamique de la campagne et l'environnement sécuritaire. Ses conclusions serviront à conseiller l'Union Africaine en vue d'un soutien logistique et opérationnel aux élections à venir et s'aligneront sur l'Agenda 2063 et la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG).