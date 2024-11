Sénégal: Annonce de l'arrivée de la Mission Conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine

Les Commissions de la CEDEAO et de l'Union africaine vous informent de l'arrivée, les 12 et 13 novembre 2024, de leurs Missions d'Observation Électorale en République du Sénégal, aux fins d'observer les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Ces Missions, qui opèreront de façon conjointe, ont pour but d'observer les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin, comprenant les procédures d'ouverture des bureaux de vote, de déroulement du vote ainsi que les procédures de clôture du vote et de dépouillement des voix. La Mission conjointe prendra fin le 20 novembre 2024, date de son départ du territoire sénégalais.

La Mission conjointe est conduite, pour le compte de la CEDEAO, par SEM l'Ambassadeur Francis Alex TSEGAH, Ancien Ambassadeur du Ghana près le Royaume d'Espagne et, pour le compte de l'Union Africaine, par SEM l'Ambassadeur Calixte Aristide MBARI, Chef de la Division de la Démocratie, des Élections et du Constitutionnalisme de la Commission de l'Union Africaine. La Mission conjointe est constituée d'observateurs de court terme, de représentants d'Organes de Gestion des Élections (OGE), d'Organisations de la Société Civile (OSC), d'universitaires et d'experts électoraux.

La Mission conjointe est composée de 104 observateurs de court terme (OCT) provenant de 20 États membres africains.

Conformément à son mandat, et tenant compte des standards internationaux ainsi que du cadre légal national régissant les élections législatives en République du Sénégal, la Mission conjointe procédera à une observation électorale indépendante, objective, impartiale, et proposera le cas échéant, des recommandations pour le renforcement du processus électoral. Elle échangera avec les acteurs du processus électoral, ainsi que d'autres Missions internationales et citoyennes d'observation électorale.

La Mission conjointe présentera une Déclaration préliminaire le 19 novembre 2024. Elle publiera un rapport final plus détaillé qui sera mis à la disposition des parties prenantes sénégalaises.

Fait à Dakar, le 14 novembre 2024

Pour la Mission de la CEDEAO, Pour la Mission de l'Union Africaine,

S.E.M. Francis Alex TSEGAH S.E.M. Calixte Aristide MBARI

Chef de la Mission Chef de la Mission

Les secrétariats de la Mission sont basés aux hôtels Ndiambour et Radisson Blu, Dakar, Sénégal.