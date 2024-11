Guinée: Le GOHA International lauréat du 'Grand prix impact social et économique'

Sous l'égide du ministère de l'information et de la communication et l'appui de Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, l'agence Dounet communication a organisé ce vendredi 15 novembre 2024 à Conakry, la 3e édition du Grand prix impact social et économique en Guinée intitulé Thônhô224.

Les travaux de cette importante cérémonie de distinction ont démarré par un panel sur le leadership féminin.

Après plus d'un mois de travail, le jury composé de cinq personnalités, en suivant les critères établis, a choisi 10 Lauréats sur 35 qui avaient été sélectionnés.

Parmi les heureux lauréats il y a le GOHA International qui depuis 20 ans se bat pour la stabilité économique et sociale dans le pays et de l'environnement des affaires.

Très satisfait, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International) a dédié ce prix à sa chère mère, à tous les membres et sympathisants de son organisation, aux médias.

Dans son discours, Fatoumata Keïta, responsable de la structure organisatrice de ce grand prix a dit que le concept THÔNHÔ, a été choisi avec une grande réflexion, car selon elle, il porte en lui un sens profond et significatif.

"Il symbolise une vision claire, celle de valoriser récompenser les actions exceptionnelles ainsi que les pratiques exemplaires des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, nationales ou internationales, qui contribuent à façonner l'avenir socio-économique de la Guinée. Notre approche s'est articulée autour d'un jury prestigieux, composé de personnalités de haut calibre, choisies pour leur expertise et leurs expériences variées.

Leur rôle a consisté à analyser et évaluer les contributions de divers acteurs provenant de neuf secteurs clés, incluant des institutions publiques et privées, des ONG, des initiatives innovantes ainsi que des acteurs diplomatiques. À l'issue de cette analyse minutieuse, nous avons pu repérer et récompenser ceux qui, par leur engagement et leur travail assidu, ont eu l'impact le plus significatif sur notre société et notre économie pour cette année 2024", a-t-elle expliqué.

Cette importante cérémonie a connu la présence de membres du gouvernement de la transition, du CNT, du gouvernorat de Conakry, de diplomates, de chefs d'entreprises et plusieurs autres personnalités.