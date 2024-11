Tchad: Elon Musk annonce l'arrivée d'internet par satellite dans le pays

L'américain Elon Musk, patron de l'entreprise Starlink, fournisseur d'internet par satellite, a annoncé l'arrivée imminente de ses dispositifs au Tchad. Une annonce faite sur X (ex-Twitter) le lundi 11 novembre. L'objectif est de résoudre le problème de fiabilité et du coût de l'internet. Sur les réseaux sociaux et dans la rue, les Tchadiens apprécient diversement cette annonce.

Deub Zyzou, community manager depuis plus de dix ans, n'en peut plus d'être obligé de voyager quotidiennement pour publier ses reportages ou les annonces sur son site internet. En cause, les coupures intempestives au Tchad. « Parfois, nous sommes obligés d'aller à Kousséri, explique-t-il. On est obligés de traverser le fleuve pour aller se connecter sur internet au Cameroun, donc c'est très dommage. »

Le PDG américain annonce l'arrivée d'internet par satellite dans les prochains jours afin, aussi, de réduire les coûts. Pour Zyzou c'est un « ouf » de soulagement. « On attend que ça. C'est un avantage majeur pour les internautes et pour les Tchadiens de façon générale. Ça pourra également empêcher les censures qui se font à tout moment et pour des raisons qu'on ignore souvent. »

Jean Bosco Manga, militant et membre de la plateforme Internet sans frontières (ISF), reste, lui, pessimiste. Pour lui, internet ne doit pas rester entre les mains du pouvoir. « Cela ne résout en rien le problème du droit d'accès à l'information à travers internet à un coût abordable pour le citoyen lambda. En dépit de la qualité supérieure qu'il offrirait, ce service reste accessible uniquement à une élite et à des minorités capables de se permettre ce luxe. »