Madagascar: Antanimora Sud - Des propriétaires de zébus abattus par des dahalo

Le village d'Ambatomiloloha, situé dans la commune d'Imanombo, district d'Antanimora Sud, est plongé dans le désarroi après une attaque violente des dahalo, survenue jeudi à 1 heure du matin.

Ces bandits armés ont non seulement volé plus de 110 zébus et 60 chèvres, mais ont également causé la mort de six éleveurs lors de leur fuite. D'après les informations fournies par un député local, les fokonolona ont immédiatement organisé une poursuite pour rattraper les malfaiteurs. Une confrontation s'est produite à quelques kilomètres du lieu de la razzia, entraînant la mort de six personnes, toutes propriétaires de bétail. Deux dahalo ont été abattus lors de l'accrochage, et six autres ont été arrêtés par les villageois.

Ces derniers sont actuellement gardés par la communauté, mais les corps des éleveurs tués n'ont pas encore été restitués par les dahalo. Le député d'Antanimora Sud déplore l'absence de réaction des forces de l'ordre, malgré la gravité de l'incident. Il a lancé un appel urgent aux autorités compétentes pour qu'elles interviennent dans cette région en proie à une insécurité grandissante.

« Jusqu'à présent, aucune intervention n'a été constatée sur les lieux. Cela fait six attaques en une semaine dans la commune, sans que les forces de l'ordre n'agissent », a-t-il déclaré avec inquiétude. Les attaques répétées des dahalo dans cette région ne sont pas un phénomène nouveau, mais leur intensité semble s'aggraver. Le député craint une escalade des tensions, pouvant dégénérer en conflits tribaux.

En effet, il souligne que les dahalo et les habitants des villages concernés se connaissent souvent, rendant la situation encore plus explosive. Face à cette recrudescence de banditisme, les fokonolona s'organisent, mais leurs moyens restent limités face à des dahalo lourdement armés. La situation demande une intervention rapide et coordonnée des autorités pour rétablir l'ordre et éviter de nouvelles tragédies.

Ce drame illustre une fois de plus la vulnérabilité des éleveurs dans les régions rurales, où les dahalo continuent de sévir avec une impunité alarmante. Les habitants d'Antanimora Sud, livrés à eux-mêmes, attendent des réponses concrètes pour mettre fin à cette spirale de violence.