Afrique de l'Est: CEO Summit - Une vingtaine d'entreprises et de partenaires institutionnels

Le CEO Summit est placé sous le haut patronage du président de la République Andry Rajoelina. Pour Madagascar, les participants auront jusqu'à fin novembre pour finaliser leur inscription.

Les préparatifs vont bon train pour que l'événement économique inédit, dédié aux dirigeants d'entreprises du pays et de la région Océan Indien, prévu les 5 et 6 décembre 2024 à Antananarivo, soit tenu dans de bonnes conditions. Le CEO Summit correspond à une rencontre annuelle de deux jours qui rassemble les esprits visionnaires les plus brillants du monde des affaires, de l'industrie et de la finance de l'Océan Indien.

L'événement ambitionne de faire émerger une voix commune dans un contexte mondial et régional jalonné de défis où une vision et une ambition commune s'imposent pour avancer ensemble. En effet, le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien est une zone stratégique majeure. Avec plus de 500 décideurs, le CEO Summit offre une opportunité unique de rassemblement, de dialogue de haut niveau et la formation de partenariats stratégiques.

High level

Dans cet esprit de croissance partagée, la rencontre ambitionne ainsi de fédérer les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande île et des îles voisines. Les contenus des deux jours se concentreront sur les défis et opportunités économiques, environnementaux, humains et technologiques spécifiques au secteur productif. Ce, afin d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région et stimuler la croissance et le développement durable des entreprises. Dans la phase préparatoire de ce sommet inédit dans son ampleur, cette ambition de croissance partagée fait partie des attentes évoquées par les dirigeants d'entreprises de la région.

Futur

A quelques semaines du coup d'envoi de cette rencontre inédite, cette première édition bénéficie du soutien de 20 partenaires institutionnels composés d'organisations d'appui au développement, de groupements patronaux et de différents réseaux économiques. Plus d'une vingtaine d'entreprises partenaires issues de la région s'associent également à l'organisation de ce sommet, dont Rio Tinto, STAR et Redland au titre de Partenaires Platinum du CEO Summit. L'objectif étant d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région, stimuler la croissance et le rayonnement des entreprises de l'Océan Indien dans le système de la mondialisation.