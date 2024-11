Madagascar: Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat - L'édition 2024, pour promouvoir l'innovation et les initiatives locales

Madagascar rejoint le monde entier pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (GEW) sous le thème « Célébrer l'entrepreneuriat ». Des activités sont prévues du 18 au 23 novembre, dans 11 villes de Madagascar.

Cet événement d'envergure, organisé sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Industrie et du Commerce, mettra à l'honneur les entrepreneurs malgaches, en valorisant leurs réussites et en stimulant les initiatives innovantes. La Global entrepreneurship network (GEN), organisatrice de la GEW à Madagascar, offre ainsi une plateforme unique aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial du pays.

Le programme Incuboost, porté par un partenariat entre l'Union européenne, l'ONUDI, l'UNCDF et le projet SEEED, joue un rôle majeur en soutenant les Structures d'accompagnement d'entreprises (SAE) à Madagascar. L'objectif principal de l'événement est de promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur du développement économique et social, tout en célébrant l'esprit d'innovation qui anime les entrepreneurs locaux.

Stimuler l'écosystème

Au cours de cette semaine, des activités variées seront organisées pour renforcer les capacités des entrepreneurs et favoriser la création de partenariats stratégiques. Des formations, des ateliers sur le financement, des séances de réseautage, des conférences et des expositions se dérouleront dans 11 villes du pays, mettant en avant les besoins et les opportunités du secteur entrepreneurial.

L'accent sera particulièrement mis sur l'inclusion des jeunes et des femmes entrepreneurs, en leur offrant des outils et des perspectives pour relever les défis du marché. Le 19 novembre, la Journée de l'entrepreneuriat féminin, organisée par le CEERE, ouvrira le bal des manifestations avec des échanges inspirants, suivis d'une conférence axée sur l'innovation pour l'entrepreneuriat au sein des Universités. Ces activités s'inscrivent dans un programme global destiné à sensibiliser, inspirer et soutenir les entrepreneurs dans leurs parcours.

Synergies et innovation durable

L'un des objectifs majeurs de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Madagascar est de créer des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème, y compris les institutions publiques, le secteur financier et les organisations internationales. L'événement se veut également être un espace de réflexion pour améliorer l'accès des entrepreneurs aux services financiers, en formulant des recommandations pratiques et en ouvrant des perspectives pour l'innovation durable.

En plaçant l'entrepreneuriat au coeur du développement économique et social, la GEW 2024 offre à Madagascar une occasion unique de célébrer les talents locaux et de construire un avenir entrepreneurial prometteur. La cérémonie d'ouverture, prévue lundi, marquera le début de cette semaine dynamique et inspirante qui promet d'insuffler un nouvel élan à l'innovation malgache.