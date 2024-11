Madagascar: Résilience et sécurité alimentaire dans le Sud - Financement américain de 22,1 millions de dollars octroyé à deux projets

Plusieurs régions de la partie Sud de Madagascar sont confrontées à d'importants chocs climatiques, notamment les sécheresses récurrentes, les cyclones et les inondations.

Les projets « Vikina » et « Harea », à mettre en oeuvre sur une période de cinq ans, oeuvrent pour le renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des populations dans plusieurs régions de Madagascar. Un financement de 22,1 millions de dollars de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) en faveur de ces deux projets vient d'être annoncé par l'assistante adjointe de l'Administrateur de l'USAID en charge du Bureau Afrique, Maria Price Detherage.

88 000 ménages dans le Sud et le Sud-Est de Madagascar bénéficieront des interventions de ces deux projets en matière de résilience et de sécurité alimentaire. Autrement dit, ces ménages sont amenés à résister aux chocs futurs et à avoir un meilleur accès à des moyens de subsistance durables ainsi qu'un meilleur accès aux services financiers.

Les nombreux chocs climatiques sévères et récurrents subis ces dernières années par les populations de la partie Sud de Madagascar ont rendu les communautés de ces régions plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire. Il est estimé à 1,375 million le nombre de personnes qui seront en situation d'insécurité alimentaire dans le Sud et le Sud-Est du pays pendant la période de soudure de 2025.

C'est afin de soutenir les populations les plus exposées aux risques, ou qui sont déjà touchées par l'insécurité alimentaire que seront mis en oeuvre les deux projets qui bénéficient du financement de 22,1 millions de dollars de l'USAID. Le projet Vikina interviendra dans la région d'Atsimo Atsinanana, notamment Farafangana et Vangaindrano.

Il sera mis en oeuvre par un consortium dirigé par Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA). De son côté, le projet Harea, mis en oeuvre par un consortium dirigé par Catholic Relief Services (CRS), couvrira les zones Amboasary Atsimo, Ambovombe, Antanimora Atsimo, Tsihombe et Beloha. « Depuis 1984, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'USAID, a été au premier rang des efforts de développement et d'assistance en cas de catastrophe à Madagascar », a indiqué Maria Price Detherage. Le pays a bénéficié, ces cinq dernières années, de 787 millions de dollars de soutien financier de l'USAID, dont plus de 253 millions de dollars au profit du secteur de la santé.